Inumet emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes y lluvias abundantes: qué zonas están afectadas

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este martes una alerta amarilla por la persistencia de tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes que afecta a varias zonas del norte y este del país.
La advertencia comenzó a regir a las 07:50 y será actualizada a la hora 11:00. La probabilidad de ocurrencia de los fenómenos previstos es superior al 75%.
Según informó Inumet, el área comprendida por la alerta será afectada por tormentas puntualmente fuertes, que podrán estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, caída de granizo, rachas de viento muy fuertes e intensa actividad eléctrica.
¿Qué zonas están bajo alerta amarilla?
La advertencia comprende todo el departamento de Rivera y localidades de Artigas, Cerro Largo, Salto, Tacuarembó y Treinta y Tres.
En Artigas están comprendidas Baltasar Brum, Bella Unión, Bernabé Rivera, Cainsa, Coronado, Diego Lamas, Franquia, Javier de Viana, Mones Quintela, Paso Campamento, Portones de Hierro y Campodónico, Santa Rosa del Cuareim, Sequeira, Tomás Gomensoro y Topador.
En Cerro Largo, la alerta alcanza a Arachania, Arbolito, Barrio Hipódromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de Medina, Cerro de las Cuentas, Fraile Muerto, Getulio Vargas, Isidoro Noblía, La Pedrera, Lago Merín, Las Cañas, Melo, Plácido Rosas, Poblado Uruguay, Ramón Trigo, Río Branco, Toledo y Tres Islas.
En Salto están bajo advertencia Fernández, Quintana y Sarandí de Arapey.
En Tacuarembó, comprende Ansina, Arerunguá, Balneario Iporá, Caraguatá, La Hilera, La Pedrera, Las Toscas, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Sauce de Batoví y Tacuarembó.
Finalmente, en Treinta y Tres están afectadas Arrocera Zapata, Arrozal Treinta y Tres, Rincón y Vergara.