Meteorólogo anticipa un fin de semana con frío intenso, sensaciones térmicas de hasta -6 °C y posible aguanieve

El meteorólogo Nubel Cisneros pronosticó la llegada de un fin de semana con temperaturas muy bajas , con mínimas cercanas a los 0 °C y sensaciones térmicas que podrían ubicarse entre -4 °C y -6 °C durante la noche del sábado.

Cisneros señaló en Subrayado (Canal 10) que las actuales condiciones de inestabilidad continuarán durante los próximos días. Para este martes prevé lluvias y lloviznas sobre la zona costera, con sensaciones térmicas que podrían alcanzar los 0 °C en algunos puntos de la rambla de Montevideo , mientras que en las regiones centro y norte del país se esperan tormentas.

La situación se mantendrá sin grandes cambios hasta el jueves, cuando las condiciones comenzarán a mejorar durante la tarde. Para el viernes, en tanto, se espera una jornada con buena presencia de sol en todo el territorio nacional .

"Es como si fuera un mini tornado": meteorólogo anticipó un evento "interesante" esta semana en Uruguay

El meteorólogo anticipó que se aproxima "un fin de semana complicado" debido al frío y afirmó que "es muy probable" que se produzcan chaparrones de aguanieve durante el sábado y parte del domingo.

El fenómeno podría registrarse sobre la franja costera del sureste del país, desde San José hasta Rocha.

Las temperaturas mínimas estarán en el entorno de los 0 °C, mientras que durante la noche del sábado las sensaciones térmicas podrían descender hasta ubicarse entre 4 y 6 grados bajo cero.

¿Cómo estará el tiempo en la Noche de la Nostalgia?

De cara a la Noche de la Nostalgia, Cisneros indicó que las perspectivas mejoraron y no se esperan lluvias.

La jornada estará marcada por la nubosidad, con temperaturas de entre 16 °C y 17 °C durante el día en la franja costera. Para la noche, los registros se ubicarán entre 12 °C y 14 °C.

Posible llegada de un temporal

El meteorólogo también puso el foco en lo que puede ocurrir durante la última parte de agosto y anticipó un nuevo período de inestabilidad.

A partir del jueves 27, "es muy probable que tengamos la presencia de un temporal bastante importante", afirmó Cisneros.

Según explicó, el episodio podría provocar tormentas fuertes acompañadas de granizada, importante actividad eléctrica y fuertes rachas de viento, con especial incidencia en la zona este del país.

¿Qué es la aguanieve y cuáles son las condiciones necesarias para que el fenómeno se registre en Uruguay?

La aguanieve es una precipitación mixta, formada por gotas de lluvia y pequeños granos de hielo o nieve parcialmente derretida. Se produce cuando los copos de nieve se forman en las capas altas de la atmósfera, pero atraviesan una capa de aire más cálido antes de llegar al suelo, por lo que llegan parcialmente fundidos.

Para que este fenómeno ocurra en Uruguay deben coincidir varias condiciones:

El ingreso de una masa de aire polar muy fría.

Temperaturas cercanas a los 0 °C en superficie.

La presencia de humedad y precipitaciones.

Una atmósfera suficientemente fría en las capas medias y bajas para que la nieve no se derrita por completo antes de tocar el suelo.

Los especialistas explican que estas situaciones son poco habituales en el país, aunque no imposibles. Los mayores escenarios de probabilidad suelen concentrarse en áreas elevadas del norte y centro del territorio, especialmente en las sierras y zonas ubicadas a más de 100 metros sobre el nivel del mar.