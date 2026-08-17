"Es como si fuera un mini tornado": meteorólogo anticipó un evento "interesante" esta semana en Uruguay

El meteorólogo Guillermo Ramis anticipó que Uruguay tendrá por delante varios días con predominio de nubosidad, bajas temperaturas y lluvias , y señaló que hacia el viernes existe la posibilidad de que se produzca una tromba marina .

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En su espacio de este lunes en Informativo Sarandí, Ramis sostuvo que el cielo permanecerá mayormente gris "seguro hasta el jueves" . Para el miércoles los modelos muestran condiciones nubosas y alguna posibilidad de que aparezca el sol, aunque el meteorólogo fue escéptico: "Se podría ver un poco el sol, pero me parece que no" .

En cuanto a las precipitaciones, indicó que inicialmente se esperan chaparrones con poco acumulado , mientras que el jueves habrá un escenario más inestable.

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"El jueves tenemos cubierto con tormenta y lluvia, en el orden de los quince milímetros", señaló.

Ramis anticipó la posibilidad de una tromba marina el viernes

El meteorólogo puso especial atención en lo que puede ocurrir hacia el final de la semana.

"Después interesante está el viernes que podría haber una tromba. Tromba marina", afirmó.

Ramis explicó que una tromba marina tiene características similares a las de un tornado, aunque se forma sobre el agua. "Es como si fuera un mini tornado, pero no es un tornado", explicó. Y agregó que ocurre "a nivel del mar".

Según señaló, si una tromba ingresa a tierra puede producir efectos similares a los de un tornado de baja intensidad. "Cuando ingresa a tierra tiene el mismo efecto que un tornado. Un tornado F0, F1, esa es la tromba", sostuvo.

De todas formas, aclaró que en Uruguay no es habitual que estos fenómenos ingresen a tierra.

#Uruguay Cámaras de seguridad captaron el momento cuando una tromba marina ingresó a tierra ayer en #Piriapolis y se convirtió brevemente en un tornado. Se reportaron algunos daños en el área como voladura de techos y árboles caídos.



@Estación _bcp pic.twitter.com/pbnyK0TD3V — Centinela 35 (@Centinela_35) February 18, 2023

Posibilidad de graupel en el Cerro Catedral

Ramis también adelantó otro fenómeno que podría registrarse durante el próximo fin de semana: graupel en el Cerro Catedral, en Maldonado.

"El domingo podría haber graupel en el Cerro Catedral", afirmó, y estimó una probabilidad del 80% de acuerdo con la información disponible este lunes.

El graupel es una precipitación formada por pequeños gránulos de hielo y suele producirse bajo condiciones de bajas temperaturas.

Qué dijo Ramis sobre los acumulados de lluvia y el 24 de agosto

El meteorólogo relativizó algunas proyecciones sobre los grandes volúmenes de precipitaciones previstos para los próximos días.

"Los volúmenes de lluvia que he leído me parece que son disparatados. Disparatados", afirmó.

Además, mantuvo su perspectiva sobre el lunes 24 de agosto, una fecha sobre la que había señalado días atrás que no observaba lluvias.

Consultado sobre si seguía sosteniendo ese escenario, respondió: "Seguimos pensando en eso".

El pronóstico de Ramis para toda la semana

Para este lunes 17, Ramis pronosticó una mínima de 11 °C y una máxima de 12 °C, con cielo cubierto, chaparrones y viento del sureste de unos 30 km/h, con rachas de 40 km/h.

El martes espera temperaturas de entre 9 °C y 11 °C y cielo cubierto.

Para el miércoles anticipó una mínima de 7 °C y una máxima de 12 °C, con cielo nuboso y algunos chaparrones durante la madrugada.

El jueves tendrá entre 9 °C y 12 °C, con cielo cubierto, tormentas y lluvias. Ramis explicó que habrá "una depresión frontal sobre Uruguay", aunque aclaró que "es muy modesta".

Para el viernes pronosticó entre 9 °C y 10 °C, con abundante nubosidad; el sábado, entre 6 °C y 10 °C, con cielo algo nuboso; y el domingo, entre 6 °C y 9 °C, con cielo nuboso.

Ramis señaló además que viernes, sábado y domingo aparecen como los mejores días para secar ropa, aunque el miércoles podría abrirse una primera ventana.

"El miércoles hay una posibilidad de tender ropa. Pero por ahora, bueno, es una posibilidad", concluyó.

El último registro de una tromba marina en Uruguay

El antecedente más reciente de una tromba marina registrada en Uruguay ocurrió el 16 de abril de 2025 frente a Playa Pascual, en San José. El fenómeno fue filmado y las imágenes circularon en redes sociales.

Meses antes, en octubre de 2024, también se había observado una tromba marina en la bahía del Puerto de Montevideo.

A raíz de aquel episodio, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) explicó que "la tromba es un vórtice giratorio de viento ascendente, desde la superficie marina hacia la nube".

Según el organismo, estos fenómenos pueden formarse cuando las "temperaturas relativamente cálidas" de la superficie del agua interactúan con una "masa de aire fría".

Las trombas tienen características similares a los tornados, pero se desarrollan sobre una superficie de agua. Precisamente, Ramis explicó este lunes que una tromba marina "es como si fuera un mini tornado, pero no es un tornado" y señaló que, si llega a ingresar a tierra, puede producir efectos similares a los de un tornado de baja intensidad.