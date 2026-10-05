MSP amplía la vacunación contra el meningococo: ahora podrán acceder de forma gratuita los niños de 2 a 5 años

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg , informó que la agenda para los niños de 2 a 5 años quedó habilitada este lunes. "A partir de hoy, entre las 14 y 17 horas , va a estar abierta la agenda para que todos los niños entre 2 y 5 años puedan agendarse para la vacuna contra el meningococo", señaló la ministra, consignada por Subrayado (Canal 10).

"Con esta instancia, hoy estamos consolidando que todos los niños entre 2 años y 15 años tengan acceso a la vacuna ", agregó.

La agenda se puede realizar en el sitio del Ministerio de Salud Pública (MSP) . Para acceder a la vacunación es un requisito excluyente presentar la cédula de identidad del menor. Si se agenda a una persona que no tenga entre 2 y 15 años, la vacuna no le será administrada aunque cuente con la reserva confirmada. Por otra parte, los bebés que deban recibir las vacunas MenB (a los 2, 4 y 15 meses) y Menfive® (a los 12 meses) están totalmente exceptuados de este sistema temporal y pueden concurrir de forma directa a cualquier vacunatorio habilitado, tal como se venía realizando hasta ahora.

MSP anunció ampliación de la vacunación gratuita contra el meningococo para niños desde los 6 hasta los 15 años

Según explicó la ministra, la medida responde al aumento inusual de casos de enfermedad meningocócica detectado durante el año: "A partir de julio detectamos este aumento inusual de casos y por eso agregamos esta vacunación transitoria a diferentes grupos etarios", afirmó Lustemberg.

La ministra también informó que hasta la semana epidemiológica 39 se habían confirmado 33 casos de enfermedad meningocócica en Uruguay. Según explicó, se trata de un número superior al registrado en el mismo período de 2025, aunque inferior al correspondiente a 2024.

La directora General de Salud, Laura Llambí, señaló que el aumento comenzó a identificarse durante el año: "A partir de la semana 23 fue que se detectó ese aumento inusual de casos, siempre comparando con varios años previos", explicó. A partir de esa situación, Llambí afirmó que se puso en marcha la campaña de vacunación como respuesta sanitaria.

La vacunación ampliada se mantiene como una medida transitoria frente al comportamiento registrado durante este año y alcanza al grupo de 2 a 15 años con la vacuna contra el meningococo C.