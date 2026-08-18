Copropietario de Real Montevideo contó cómo se dio el fichaje del Pollo Vignolo, y anunció que llegarán más figuras: "Vamos a revolucionar el fútbol como lo conocemos"

Pedro del Campo , uno de los propietarios del club Real Montevideo , contó cómo se dio el fichaje del relator argentino Sebastián Pollo Vignolo para jugar este año en la Divisional D del fútbol uruguayo, y anunció que están cerca de contratar a otras figuras para el club en Quedó Picando, el programa de deportes del streaming de El Observador.

El socio de la sociedad anónima ( SAD ) que gerencia al club contó que el nexo entre el relator y el club fue el influencer –y su amigo– Valentín Scarsini , apodado "Scarso", reconocido por ser quien le dio el salto a la fama al futbolista neozelandés Tim Payne antes del Mundial 2026.

"Scarso" ya había trabajado con Real Montevideo en 2025 , cuando fue mánager del equipo por una semana para una campaña de redes y contrató a varios jugadores que luego formaron parte de la campaña del equipo hasta la final por el ascenso a la C , que perdieron con Los Gorriones .

"En el Mundial nace de un video que el 'Pollo' Vignolo lo agarra al Scarcini y le dice: 'Che, por favor, fíjate si hay algún equipo que me haga debutar'. Cuando vuelve del Mundial, en este armado de ideas que estamos haciendo con Valen surgió la posibilidad de decir: 'Che, planteémoselo al 'Pollo' a ver si se copa'. Fue super orgánico", explicó el copropietario argentino.

Insólito: el Pollo Vignolo está cerca de jugar en un club de la Divisional D del fútbol uruguayo, por gestión del influencer que hizo famoso a Tim Payne

Del Campo valoró que Vignolo está "súper motivado" y "entrenando" para el desafío, que en principio será jugar "un partido", aunque no descarta verlo en más encuentros y hasta que esté "en el banco" en una final por el ascenso. El relator siempre afirmó que es volante central, pero el socio quiere verlo "un poco más adelante" en la cancha. "Nosotros queremos que sea protagonista. Queremos que se dé que patee un penal, sería épico", agregó.

El copropietario adelantó que esta acción es solo "la punta del iceberg" de lo que planean hacer este año con Real Montevideo. "Lo que vamos a hacer este año va a revolucionar el fútbol como lo conocemos", declaró, y contó que en tres semanas comenzarán a anunciarse "leyendas" que llegarán al club.

Dio pistas sobre tres futbolistas: uno "jugó dos mundiales", otro "ganó tres copas Libertadores" y el tercero fue "futbolista de la selección argentina". Uno de los dos primeros es brasileño.

Repasá la entrevista completa de Pedro del Campo con Quedó Picando: