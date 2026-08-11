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Insólito: el Pollo Vignolo está cerca de jugar en un club de la Divisional D del fútbol uruguayo, por gestión del influencer que hizo famoso a Tim Payne

El influencer Scarso le ofreció a Vignolo jugar en un club de la cuarta categoría del fútbol uruguayo, que confirmó que quiere contar con el relator argentino

11 de agosto de 2026 14:58 hs
El momento en el que Scarso le propuso a Sebastián Vignolo ser nuevo jugador del Real Montevideo

El momento en el que "Scarso" le propuso a Sebastián Vignolo ser nuevo jugador del Real Montevideo

Foto: ESPN

En las próximas semanas comenzará la temporada 2026 de la Divisional D, cuarta categoría del fútbol uruguayo, que para este año puede tener como a uno de sus jugadores al reconocido relator argentino Sebastián Pollo Vignolo, por una gestión del influencer argentino Valentín Scarsini (conocido como "Scarso") con el club Real Montevideo.

La noticia salió a la luz este martes en el programa F90 de ESPN, conducido hace años por Vignolo, en el que estuvo de invitado Scarso, reconocido por hacer famoso al futbolista neozelandés Tim Payne con una campaña en redes sociales antes del Mundial 2026.

Durante el programa, el influencer contó que conoció a Vignolo antes del partido entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial, y en ese encuentro el periodista le pidió que hiciera posible su sueño de "jugar en Primera" (llegó a jugar en inferiores).

Tras ello, Scarso afirmó que se contactó con Real Montevideo y que el club le abrió la puerta a Vignolo para jugar en el club aunque sea un partido. "Sí, quiero jugar, me voy a preparar", expresó el relator, que adelantó que espera estar listo para octubre o noviembre.

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No es la primera vez que Scarso se vincula a este equipo. Hace exactamente un año, el argentino se convirtió durante una semana en mánager del club en otra de sus campañas en redes sociales. En esos días subió videos en los que anunció diversas contrataciones y hasta guió una práctica del equipo.

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Desde el club confirmaron a Referí que el interés por contar con Vignolo es real, y adelantaron que "pronto habrá novedades".

Horas después, la cuenta de X del club hizo eco de la noticia y habló del relator como su "fichaje estrella".

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