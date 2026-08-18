BPS: cuándo se cobran las asignaciones familiares en setiembre de 2026 y cuáles son las fechas de pago

El Banco de Previsión Social (BPS) estableció el calendario de pagos de las asignaciones familiares para setiembre de 2026 , correspondientes al mes de agosto.

Las fechas de cobro dependerán de la modalidad de pago elegida por los beneficiarios y, en algunos casos, se extenderán hasta el lunes 21 de setiembre .

En las oficinas centrales de Montevideo, las asignaciones familiares comprendidas tanto por la ley Nº 18.227 como por la ley Nº 15.084 se pagarán entre el miércoles 2 y el lunes 21 de setiembre .

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El calendario fue aprobado por el directorio del BPS en noviembre de 2025, cuando se establecieron las fechas de pago de pasividades y prestaciones de activos para todo 2026. Las fechas, sin embargo, pueden estar sujetas a modificaciones.

¿Cuándo se pagan las asignaciones familiares en setiembre?

Los beneficiarios que cobran mediante la Tarjeta Asignaciones Familiares (Afam), bancos o instituciones emisoras de dinero electrónico (Iedes) tendrán disponible el pago el miércoles 2 de setiembre.

Por su parte, quienes cobran mediante empresas contratistas —como Abitab, RedPagos y Anda— podrán hacerlo desde el jueves 3 hasta el lunes 21 de setiembre.

El mismo calendario se aplicará para los beneficiarios que residen en el interior del país: los pagos mediante la tarjeta Afam, bancos e Iedes estarán disponibles el 2 de setiembre, mientras que los cobros en empresas contratistas se realizarán entre el 3 y el 21 de setiembre.

¿Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro?

El BPS cuenta con un servicio en línea denominado "Consultar fecha y lugar de cobro de mis prestaciones", donde cada beneficiario puede verificar cuándo y dónde tiene disponible el pago.

Para cobrar la asignación familiar, los titulares deberán presentar su cédula de identidad vigente.

En caso de que el cobro sea realizado por un apoderado, tutor o curador, deberá presentar el último recibo o una fotocopia de la cédula de identidad del titular.