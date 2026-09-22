Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
10°C
nubes
Miércoles:
Mín 
Máx  16°

Siguenos en:

/ Nacional / EJERCICIO 2025

Devolución Fonasa 2026: el BPS inició los pagos y así se puede cobrar

El pago de los excedentes se realiza de forma automática para quienes hayan registrado previamente una vía de cobro electrónico

22 de septiembre de 2026 11:36 hs
Imagen Dinero EO

Quiénes tienen derecho a cobrar la devolución

Los trabajadores, jubilados y pensionistas que realizaron aportes al amparo del Seguro Nacional de Salud durante el año 2025 pueden estar comprendidos en esta devolución, siempre que sus ingresos hayan superado los topes establecidos por la normativa vigente.

  • Trabajadores dependientes o independientes: Aquellos con un promedio de ingresos mensuales nominales superior a $122.629 durante el año 2025.
  • Jubilados o pensionistas: Aquellos con un promedio de ingresos mensuales nominales superior a $132.848 durante el año 2025.

El paso a paso para consultar si te corresponde el dinero

  • Entrá al sitio oficial del Banco de Previsión Social y buscá la opción "Consulta de Devolución Fonasa - ¿Estoy comprendido?".
  • Digitá tu número de cédula de identidad y completá el código de seguridad para verificar si tenés saldo disponible.
  • Si querés conocer el monto exacto y el detalle del cálculo, ingresá con tu Usuario personal BPS a la sección "Consultar detalle de Devolución Fonasa".
  • Si preferís consultar por otras vías, llamá al teléfono 0800 2016 o mandá un mensaje de WhatsApp al número 092 36 62 72 (092 Fonasa).

Cómo y dónde cobrar el beneficio

El pago de los excedentes se realiza de forma automática para quienes hayan registrado previamente una vía de cobro electrónico, mientras que el resto de los beneficiarios debe realizar el trámite de forma presencial.

Más noticias

Arrancó la devolución Fonasa 2026: BPS confirmó quiénes podrán cobrar hoy y explicó cómo consultar el monto

Devolución Fonasa: este miércoles vence el plazo clave para elegir cómo cobrar

  • Depósito bancario o dinero electrónico: Quienes asociaron su cuenta bancaria o billetera digital (como MiDinero, DeAnda, Prex u OCA Blue) antes del 16 de setiembre de 2026, o en años anteriores, ya tienen el dinero acreditado desde el 21 de setiembre.
  • Cobro presencial: Quienes no tengan una cuenta asociada pueden retirar el efectivo presentando su documento de identidad en las redes de cobranza Abitab, Redpagos, ANDA, supermercados El Dorado o en la Tesorería del BPS (Colonia 1851, Montevideo).

Prórroga de aportes para el sector rural

En paralelo, el BPS emitió un comunicado sobre la extensión del plazo para el pago de obligaciones tributarias del segundo cuatrimestre de 2026 para empresas rurales afectadas por la emergencia granjera.

  • Zonas comprendidas: Padrones ubicados en Salto, Artigas, Cerro Largo, Paysandú y Treinta y Tres (según el decreto 214/026).
  • Nuevo plazo: Los pagos de aportes patronales podrán realizarse, sin multas ni recargos, hasta el 30 de noviembre de 2026.
  • Aclaración: Esta prórroga no modifica las fechas para la presentación de nóminas rurales ni las cuotas de convenios vigentes.

Las más leídas

Capitán Nelson Duarte condenado a cumplir 300 horas de trabajo comunitario por haber sido irrespetuoso con el exministro Castaingdebat

La decisión que por primera vez tomaron Luis Suárez y Lionel Messi con el DT de Deportivo LSM, su equipo en la Divisional C de Uruguay

Detuvieron a un uruguayo por un cargamento de más de dos mil kilos de cocaína en Vigo: estaban en un velero de bandera polaca

Diego Forlán suma a Emiliano Martínez a la selección uruguaya, en la gira por Asia, ante la baja por lesión de Federico Valverde

Temas

Devolución Fonasa Fonasa bps

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos