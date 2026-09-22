Devolución Fonasa 2026: el BPS inició los pagos y así se puede cobrar

El Banco de Previsión Social (BPS) comenzó este lunes el pago de la devolución de excedentes del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) correspondiente al ejercicio 2025. El desembolso beneficia a más de 152.000 personas y alcanza un monto global de 8.676 millones de pesos.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Quiénes tienen derecho a cobrar la devolución Los trabajadores, jubilados y pensionistas que realizaron aportes al amparo del Seguro Nacional de Salud durante el año 2025 pueden estar comprendidos en esta devolución, siempre que sus ingresos hayan superado los topes establecidos por la normativa vigente.

Trabajadores dependientes o independientes: Aquellos con un promedio de ingresos mensuales nominales superior a $122.629 durante el año 2025.

Aquellos con un promedio de ingresos mensuales nominales superior a durante el año 2025. Jubilados o pensionistas: Aquellos con un promedio de ingresos mensuales nominales superior a $132.848 durante el año 2025. El paso a paso para consultar si te corresponde el dinero Entrá al sitio oficial del Banco de Previsión Social y buscá la opción "Consulta de Devolución Fonasa - ¿Estoy comprendido?".

Digitá tu número de cédula de identidad y completá el código de seguridad para verificar si tenés saldo disponible.

Si querés conocer el monto exacto y el detalle del cálculo, ingresá con tu Usuario personal BPS a la sección "Consultar detalle de Devolución Fonasa".

Si preferís consultar por otras vías, llamá al teléfono 0800 2016 o mandá un mensaje de WhatsApp al número 092 36 62 72 (092 Fonasa). Cómo y dónde cobrar el beneficio El pago de los excedentes se realiza de forma automática para quienes hayan registrado previamente una vía de cobro electrónico, mientras que el resto de los beneficiarios debe realizar el trámite de forma presencial.

Depósito bancario o dinero electrónico: Quienes asociaron su cuenta bancaria o billetera digital (como MiDinero, DeAnda, Prex u OCA Blue) antes del 16 de setiembre de 2026, o en años anteriores, ya tienen el dinero acreditado desde el 21 de setiembre.

Quienes asociaron su cuenta bancaria o billetera digital (como MiDinero, DeAnda, Prex u OCA Blue) antes del 16 de setiembre de 2026, o en años anteriores, ya tienen el dinero acreditado desde el 21 de setiembre. Cobro presencial: Quienes no tengan una cuenta asociada pueden retirar el efectivo presentando su documento de identidad en las redes de cobranza Abitab, Redpagos, ANDA, supermercados El Dorado o en la Tesorería del BPS (Colonia 1851, Montevideo). Prórroga de aportes para el sector rural En paralelo, el BPS emitió un comunicado sobre la extensión del plazo para el pago de obligaciones tributarias del segundo cuatrimestre de 2026 para empresas rurales afectadas por la emergencia granjera.