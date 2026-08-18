La SAD de Miramar Misiones confirmó la salida de Eduardo Acevedo tras los malos resultados; mirá sus números

La SAD al frente de Miramar Misiones confirmó este lunes la salida del entrenador Eduardo Acevedo y su cuerpo técnico tras los malos resultados del equipo que juega en Segunda división tras descender al año pasado.

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El técnico había presentado renuncia tras la derrota 3-0 ante River Plate el pasado sábado.

Este lunes, la SAD confirmó la salida y agradeció al DT. “Eduardo Acevedo y su cuerpo técnico no continuarán cumpliendo funciones en nuestra institución”, indicaron.

“Agradecemos su compromiso, profesionalismo y dedicación durante estos siete meses de trabajo en Miramar Misiones”, agregaron, con una imagen en la que aparece el cuerpo técnico del entrenador junto a sus asistentes Alejandro Acevedo, Carlos Aires y Carlos Gutiérrez.

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Los números de Eduardo Acevedo en Miramar Misiones

Acevedo fue anunciado en enero como nuevo entrenador cebrita, en su regreso a la dirección técnica luego de cuatro años.

En total dirigió 20 partidos, seis por el Torneo Competencia y 14 por la fase regular.

En el Competencia, ganó uno, empató dos y perdió tres juegos, por lo que Miramar fue quinto en su serie.

En la Fase Regular, que suma los partidos del Competencia, llevaba un total de 20 encuentros con cuatro triunfos, siete empates y nueve derrotas, con 18 goles a favor y 27 en contra.

Miramar suma 19 unidades hasta el momento y se ubica último en la tabla de posiciones, en el puesto 20°, lejos de los seis primeros cupos que disputarán los ascensos.

El equipo no gana desde 28 de junio cuando superó 3-2 a Paysandú de visitante. Luego, empato 1-1 con Atenas, perdió 1-0 con Cerrito, 1-0 con La Luz, 3-0 con Plaza Colonia, empató 1-1 con Tacuarembó, y cayó 3-0 ante River Plate en la pasada fecha.