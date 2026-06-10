¿Qué se siente al jugar un Mundial? Chengue Morales, Andrés Scotti, Eduardo Acevedo y Jorge Barrios contaron a Referí sus sensaciones y cuáles fueron las mejores camisetas que cambiaron; mirá el video

Cuatro exmundialistas con la selección uruguaya contaron a Referí sus sensaciones y recuerdos al vestir la celeste en la Copa del Mundo, el principal e histórico torneo de la FIFA que se prepara para tener una nueva edición en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

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Eduardo Acevedo y Jorge “Chifle” Barrios , mundialistas en México 1986, Richard “Chengue” Morales , en Corea del Sur y Japón 2022, y Andrés Scotti , en Sudáfrica 2010, repasaron lo que fue vestir la camiseta de Uruguay en la principal cita del fútbol.

“Es algo mágico. Nos damos cuenta a medida que va pasando el tiempo con los años. En mi caso particular, me estoy dando cuenta recién ahora”, dijo el Chengue.

Por su parte, Jorge Barrios destacó que en jugar un Mundial “es un enorme privilegio y también es un peso”.

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“Se te viene todo a la memoria”, agregó el Chifle. “Se vienen muchos recuerdos de la familia, el sacrificio que hace el padre y la madre de los jugadores. Detrás mío y de mis compañeros estaba todo el país”, sostuvo.

Raúl Esnal en la selección uruguaya Raúl Esnal en la selección uruguaya junto a sus compañeros de Wanderers Jorge "Chifle" Barrios, Luis Alberto "Loco" Acosta y Néstor "Pájaro" Montelongo

Para Scotti, estar en una Copa del Mundo “es como una frutilla en la torta”.

“Es como la misión cumplida de haber defendido a tu país y ponerlo en la fiesta de gala que tiene este deporte”, agregó el exzaguero, que recuerda con “orgullo, satisfacción y placer” lo que fue su participación en Sudáfrica 2010.

0002077479.webp Diego Forlán y Andrés Scotti en la selección AFP

Eduardo Acevedo consideró que jugar un Mundial “es recibirse de futbolista”.

“Yo no era más el jugador Eduardo Acevedo, era el mundialista Eduardo Acevedo”, dijo.

“Es el logro más grande que puede tener un jugador: jugar un Mundial. Es el privilegio de un país en el que de 10 niños que nacen, nueve quiere jugar al fútbol”, agregó.

20250207 Eliseo Rivero y Eduardo Acevedo, de la selección uruguaya, van a la marca de Diego Maradona, de Argentina, en el Mundial de México 1986 Eliseo Rivero y Eduardo Acevedo, de la selección uruguaya, van a la marca de Diego Maradona, de Argentina, en el Mundial de México 1986 FOTO: @AUFOficial

Las camisetas que cambiaron

Los cuatro futbolistas recordaron cuáles fueron las mejores camisetas que cambiaron.

“Con Diego Maradona, un gran amigo, y fue la mejor”, dijo el Chifle sobre el 10 argentino, con quien tuvo varios partidos frente a frente desde juveniles, formando una amistad.

El Chengue, por su parte, señaló: “Tengo la de Zidane que me la regaló Fabián (O’neill)".

Scotti cambió con un compañero africano con el que compartió equipo en Rusia y Acevedo dijo que nunca cambiaba la camiseta si le tocaba perder.