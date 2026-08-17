Triple alerta amarilla y naranja de Inumet por tormentas fuertes y "puntualmente severas": las zonas afectadas

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) actualizó en la mañana de este lunes 17 de agosto sus advertencias meteorológicas y ahora mantiene una alerta naranja y dos alertas amarillas por tormentas fuertes y "puntualmente severas" en distintas zonas del país.

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Las tres advertencias comenzaron a regir a las 08:00 y serán actualizadas a las 10:00 . Inumet advierte por la posibilidad de lluvias intensas, granizo, fuertes rachas de viento y actividad eléctrica .

Inumet mantiene advertencia amarilla por tormentas fuertes y lluvias abundantes en algunos departamentos

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 17 de agosto

La alerta naranja rige por tormentas fuertes y puntualmente severas , con una probabilidad superior al 75%.

Según Inumet, las tormentas podrán estar acompañadas por precipitaciones copiosas en cortos períodos, granizo, rachas de viento muy fuertes e intensa actividad eléctrica.

La advertencia comprende todo Cerro Largo, Paysandú y Río Negro, además de localidades de Artigas, Durazno, Flores, Rivera, Salto, Soriano, Tacuarembó y Treinta y Tres.

En Artigas están comprendidas Baltasar Brum, Bella Unión, Cainsa, Colonia Palma, Coronado, Diego Lamas, Franquia, Mones Quintela, Portones de Hierro y Campodónico, Santa Rosa del Cuareim, Sequeira y Tomás Gomensoro.

En Durazno, Aguas Buenas, Baygorria, Blanquillo, Carlos Reyles, Centenario, Feliciano, La Paloma, Las Palmas, Pueblo de Álvarez y San Jorge; en Flores, Andresito; y en Rivera, Las Flores y Vichadero.

En Salto, la alerta abarca Albisu, Arapey, Belén, Biassini, Campo de Todos, Cayetano, Cerro de Vera, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Constitución, Garibaldi, Itapebí, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Rincón de Valentín, Salto, San Antonio, Saucedo, Termas del Arapey y Termas del Daymán.

También comprende Mercedes, en Soriano, numerosas localidades de Tacuarembó, incluida la capital departamental y Paso de los Toros, y Arrocera Zapata, Rincón y Santa Clara de Olimar, en Treinta y Tres.

Dos alertas amarillas por tormentas y lluvias abundantes

Inumet emitió además dos alertas amarillas por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes, también con una probabilidad superior al 75%.

Las tormentas pueden generar precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de viento muy fuertes e intensa actividad eléctrica.

Una de las advertencias comprende localidades de Artigas, Rivera, Salto y Tacuarembó.

La segunda alcanza zonas de Durazno, Flores, Florida, Lavalleja, Rocha, Soriano y Treinta y Tres, incluidas las ciudades de Durazno, Trinidad y Treinta y Tres, además de localidades como José Batlle y Ordoñez, José Pedro Varela, Dolores, Villa Soriano, Vergara y La Coronilla.

Las tres alertas serán actualizadas a las 10:00 de este lunes, según informó Inumet.