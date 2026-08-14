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Anuncian la construcción de una de las obras más grandes de Latinoamérica

La iniciativa contempla recuperar inicialmente 672 megavatios (MW) de capacidad de generación y avanzar en la finalización de una de las grandes estructuras hidroeléctricas pendientes de la región.

14 de agosto de 2026 15:16 hs
Central Hidroeléctrica Manuel Piar

Central Hidroeléctrica Manuel Piar

Venezuela y la empresa argentina IMPSA firmaron un nuevo acuerdo para reactivar las obras de las centrales hidroeléctricas de Tocoma y Macagua, dos proyectos ubicados sobre el río Caroní, en el estado Bolívar.

La iniciativa contempla recuperar inicialmente 672 megavatios (MW) de capacidad de generación y avanzar en la finalización de una de las grandes estructuras hidroeléctricas pendientes de la región.

Acuerdo final | IMPSA reactiva Tocoma y Macagua

Acuerdo final | IMPSA reactiva Tocoma y Macagua

El acuerdo fue formalizado el miércoles en el Palacio de Miraflores. El presidente de la compañía, Jorge Salcedo, y el presidente de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), Juan Crisóstomo Fernández, firmaron la adenda al contrato original ante la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

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"Por su escala será la obra hidráulica más importante de América Latina", señaló IMPSA en un comunicado en la red social X.

¿Cómo será la obra hidroeléctrica más grandes de Latinoamérica?

La Central Hidroeléctrica Manuel Piar, conocida como Tocoma, es uno de los proyectos de infraestructura energética de mayor escala de Venezuela. Su construcción comenzó a mediados de la década de 2000, pero las obras quedaron paralizadas durante años.

El nuevo acuerdo busca retomar los trabajos para poner en funcionamiento sus primeras unidades y avanzar posteriormente sobre el resto del complejo.

Las dos unidades que IMPSA rehabilitará son turbinas Kaplan de 216 MW cada una. La iniciativa original contempla diez unidades, por lo que la central podría alcanzar una capacidad total de 2160 MW cuando se finalice en su totalidad.

En Macagua, el primer hito del nuevo contrato consiste en incorporar 160 MW al Sistema Eléctrico Nacional venezolano en los primeros 90 días, mediante la puesta en servicio de las unidades 5 y 6 de esa central.

El conjunto de Tocoma y Macagua forma parte del sistema hidroeléctrico del Bajo Caroní, junto con las centrales de Guri y Caruachi.

Una parte importante del equipamiento necesario para la primera ya fue fabricada por IMPSA y permanece almacenada entre la planta de la compañía en Godoy Cruz, Mendoza, y otras instalaciones en Estados Unidos, Alemania y Paraguay. Antes de ser utilizados, deberán atravesar inspecciones, ensayos y procesos de recalificación.

Durante la firma, el presidente de la compañía, Jorge Salcedo, calificó a Tocoma como uno de los proyectos hidroeléctricos más importantes que se ejecutarán en la historia de Latinoamérica. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, destacó que la finalización de la central permitirá incorporar más capacidad de generación y avanzar en la estabilidad del sistema eléctrico local.

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