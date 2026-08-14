¿Por qué el Cristo Redentor de Río de Janeiro se iluminó con los colores de Uruguay?

El Cristo Redentor de Río de Janeiro se iluminó con los colores de la bandera de Uruguay durante la noche del miércoles 12 de agosto, como parte de una iniciativa vinculada a la Semana del Uruguay en Río de Janeiro . El monumento, uno de los principales símbolos de Brasil, fue utilizado para destacar la presencia del país en una agenda que combina actividades culturales, turísticas, económicas y académicas.

La apuesta especial fue realizada como parte de una alianza entre el Consulado General del Uruguay en Río de Janeiro y el Consorcio Cristo Sustentável , integrado por el Santuario Cristo Redentor, la Obra Social Leste Um – O Sol y el Instituto Redemptor. La actividad estuvo prevista para las 19.30 hrs.

La Semana del Uruguay comenzó el lunes 10 de agosto y continuará hasta el domingo 16. El programa incluye encuentros empresariales, exposiciones, actividades culturales, cine, turismo y acciones de cooperación entre instituciones de ambos países.

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La iniciativa busca reforzar la presencia de Uruguay en Río de Janeiro y promover los vínculos entre ambos países. Durante la jornada en que se iluminó el Cristo Redentor también se realizó el roadshow turístico "Uruguay, viva melhor do que você imagina" , destinado a operadores brasileños.

La agenda incluyó además una nueva edición del Día del Uruguay en Brasil | Río de Janeiro, organizada por Uruguay XXI junto con el Consulado General del Uruguay en Río de Janeiro. El encuentro reunió a empresarios e inversores para presentar oportunidades comerciales y de inversión, además de propuestas relacionadas con el turismo y la cultura.

La celebración tuvo otras expresiones visuales. El Museo de Arte Contemporáneo de Niterói también fue iluminado con los colores uruguayos, mientras que distintas instituciones de Río y Niterói albergaron exposiciones, actividades artísticas y propuestas vinculadas con la cultura del país.

En el marco de la Semana de Uruguay en Río de Janeiro, nuestro país conmemoró el 201.º aniversario de la Declaratoria de la Independencia, en una jornada coorganizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el @MEC_Uruguay, el @minturuy y @UruguayXXI, con la colaboración… pic.twitter.com/G2K2CeOUsD — Cancillería Uruguay (@CancilleriaUy) August 13, 2026

La programación cultural continuará durante los próximos días con una muestra de cine uruguayo en el Instituto Cervantes, una exposición de obras pertenecientes al acervo del Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro y la tercera edición del Festival Medio y Medio – Cápsula Río de Janeiro, entre otras actividades.