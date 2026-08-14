Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
13°C
nubes
Sábado:
Mín  12°
Máx  15°

Siguenos en:

/ Mundo / BRASIL

¿Por qué el Cristo Redentor de Río de Janeiro se iluminó con los colores de Uruguay?

El despliegue en homenaje continuará hasta el domingo 16 en el marco de la Semana del Uruguay en la ciudad carioca.

14 de agosto de 2026 15:16 hs
¿Por qué el Cristo Redentor se iluminó con los colores de Uruguay?

¿Por qué el Cristo Redentor se iluminó con los colores de Uruguay?

El Cristo Redentor de Río de Janeiro se iluminó con los colores de la bandera de Uruguay durante la noche del miércoles 12 de agosto, como parte de una iniciativa vinculada a la Semana del Uruguay en Río de Janeiro. El monumento, uno de los principales símbolos de Brasil, fue utilizado para destacar la presencia del país en una agenda que combina actividades culturales, turísticas, económicas y académicas.

La apuesta especial fue realizada como parte de una alianza entre el Consulado General del Uruguay en Río de Janeiro y el Consorcio Cristo Sustentável, integrado por el Santuario Cristo Redentor, la Obra Social Leste Um – O Sol y el Instituto Redemptor. La actividad estuvo prevista para las 19.30 hrs.

Más noticias

Anuncian la construcción de una de las obras más grandes de Latinoamérica

Ranking de pasaportes 2026: en qué posición se ubicó Uruguay y qué país tiene el mejor documento de viaje global

¿Por qué el Cristo Redentor de Río de Janeiro se iluminó con los colores de Uruguay?

La iniciativa busca reforzar la presencia de Uruguay en Río de Janeiro y promover los vínculos entre ambos países. Durante la jornada en que se iluminó el Cristo Redentor también se realizó el roadshow turístico "Uruguay, viva melhor do que você imagina", destinado a operadores brasileños.

La agenda incluyó además una nueva edición del Día del Uruguay en Brasil | Río de Janeiro, organizada por Uruguay XXI junto con el Consulado General del Uruguay en Río de Janeiro. El encuentro reunió a empresarios e inversores para presentar oportunidades comerciales y de inversión, además de propuestas relacionadas con el turismo y la cultura.

La celebración tuvo otras expresiones visuales. El Museo de Arte Contemporáneo de Niterói también fue iluminado con los colores uruguayos, mientras que distintas instituciones de Río y Niterói albergaron exposiciones, actividades artísticas y propuestas vinculadas con la cultura del país.

La programación cultural continuará durante los próximos días con una muestra de cine uruguayo en el Instituto Cervantes, una exposición de obras pertenecientes al acervo del Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro y la tercera edición del Festival Medio y Medio – Cápsula Río de Janeiro, entre otras actividades.

Las más leídas

Feriado no laborable del 17 de agosto en Uruguay: quiénes tienen fin de semana largo y cómo se paga en caso de trabajar

La foto que publicó Diego Forlán en el Complejo Celeste y que cambia las formas implantadas por Marcelo Bielsa en la selección uruguaya

"Politizan todo": Galiana, exdirector del Pereira Rossell, salió al cruce de Álvaro Danza por obras en el hospital

El primer problema que debe resolver Diego Forlán en la selección uruguaya, el arco: la falta de referentes y quiénes son los nuevos goleros

Temas

Cristo Redentor Río de Janeiro Uruguay

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos