Arrancó la construcción del monorriel más largo de Latinoamérica

México avanza con las obras de las Líneas 4 y 6 del Metro de Monterrey , en Nuevo León , un proyecto que dará lugar al monorriel más largo de América Latina, con un recorrido conjunto de aproximadamente 36 kilómetros.

El sistema estará integrado por trenes eléctricos que circularán sobre una infraestructura elevada y será administrado por el Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey.

En marzo, el gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda , supervisó los patios y talleres destinados al proyecto, donde ya se encontraba montado una de las primeras unidades.

Reducción de la jornada laboral en la construcción reaviva polémica entre empresarios y sindicatos

"No somos trabajadores de segunda": el Sunca ratificó el acuerdo y avanzó hacia las 40 horas sin pérdida de salario

La Línea 6 tendrá aproximadamente 17,6 kilómetros y llegará hasta Apodaca. Su recorrido también atravesará sectores de Guadalupe y San Nicolás de los Garza . La Línea 4 conectará el centro de Monterrey con el sector poniente de la zona metropolitana.

Las formaciones utilizarán neumáticos para desplazarse sobre una viga de rodamiento y contarán con ruedas laterales para mantener la estabilidad. El sistema incluirá estaciones elevadas y espacios destinados al mantenimiento de los trenes.

Telediario.mx

Las primeras pruebas de la Línea 6 comenzaron en abril de 2026. Las formaciones están compuestas por seis vehículos, tienen unos 76 metros de longitud y pueden transportar hasta 720 pasajeros. La velocidad máxima prevista es de 80 kilómetros por hora.

El proyecto también contempla la construcción de la Línea 5. El secretario de Movilidad y Planeación Urbana de Nuevo León, Hernán Villarreal Rodríguez, interviene en el desarrollo de las obras junto con el director de Metrorrey, Abraham Vargas.

Monorriel de Nuevo León

Las tres nuevas líneas forman parte del plan de expansión del transporte público del área metropolitana de Monterrey. La infraestructura continuará con la construcción de estaciones y demás instalaciones necesarias para completar el servicio.