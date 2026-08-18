Mandarina como producto destacado y otras ocho frutas y verduras con consumo aconsejado: mirá los precios

La nueva Lista Inteligente de frutas y verduras , con agroalimentos de consumo especialmente recomendado en estos días, vigente hasta el lunes 31 de agosto , está conformada por la mandarina como producto destacado y otros ocho rubros: cebolla de Verdeo, acelga, rabanito, rúcula, calabacín, papa, manzana y limón.

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Considerando la actividad en la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM), informó el Observatorio Granjero al cierre del lunes 17 de julio, la semana comenzó con una buena afluencia de público comprador, aunque con un enlentecimiento en la colocación de mercadería debido al anuncio de precipitaciones para la semana.

Por su parte, Martín Gutiérrez, director de La Feria de la UAM, desde la nave del Mercado Polivalente comentó a El Observador que “en esta primera quincena de agosto ha mejorado la demanda”.

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Señaló, a propósito de cambios en valores, que está a la baja el precio del tomate al igual que el morrón en sus tres colores y que hay un leve ascenso del precio del zuchini, del zapallito y de los boniatos”.

Manzanas, en la UAM. Foto: Juan Samuelle

10 respuestas sobre la Lista Inteligente

1 ¿Cuántos son los productos de la canasta hortifrutícola que conforman cada Lista Inteligente?

Son nueve y es una selección de agroalimentos granjeros que considera tanto hortalizas como frutas.

2 ¿Cuáles son los productos que la integran en estos días?

3 ¿Qué vigencia tiene la Lista Inteligente?

Desde el martes 18 de agosto al lunes 31 de agosto. La lista se renueva cada 15 días. En cada anuncio algunos productos se mantienen en la lista, otros salen y hay nuevos ingresos. Hay, siempre, un rubro “destacado”.

4 ¿La compra de esos frutos y hortalizas hay que hacerla en algún sitio en concreto?

La promoción tiene como objetivo que los productos sean adquiridos en cualquier sitio y en todo el país, por ejemplo en locales del Mercado Polivalente de la UAM, en puestos del Mercado Agrícola Montevideo (MAM), en las ferias, en almacenes, en autoservicios y también en las grandes superficies.

Precios de referencia en frutas y verduras

5 ¿Qué precios de referencia, al consumidor, hay en estos momentos para esos productos?

Valores señalados este martes 18 de julio:

Cebolla de Verdeo $ 50 el atado

Acelga $ 40 el atado

Rabanito $ 50 el atado

Rúcula $ 50 el paquete

Calabacín $ 45 el kilo

Papa $ 50 el kilo

Manzana $ 45 el kilo

Limón $ 33 el kilo

Mandarina $ 33 el kilo

Fuente: La Feria de la UAM – Mercado Polivalente

Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM). Foto: Juan Samuelle

6 ¿Hay información sobre las propiedades de esos nueve rubros y consejos sobre cómo conservarlos del modo adecuado?

Sí, en este enlace se accede a esos consejos, haciendo click sobre cada foto de producto.

7 ¿De qué modo se define qué es la Lista Inteligente?

Es un conjunto de alimentos producidos en sistemas granjeros, en casos puntuales con aportes de la importación, cuyo consumo es recomendado por el Observatorio Granjero, emprendimiento ejecutado por un convenio entre la Dirección General de la Granja (Digegra) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y la UAM.

Por qué se los recomienda

8 ¿Por qué conviene comprar esos productos?

Tienen una presencia abundante en el mercado –la mayoría son de producción estacional–; se los obtiene a un precio conveniente; el incremento en su ingesta es un beneficio de alta importancia dada la inclusión en la dieta de más porciones de alimentos sanos y nutritivos; y es un factor de apoyo a los productores, quienes dada una mayor demanda estarían colocando en forma más fluida sus productos, aspecto valioso sobre todo en rubros en los que se ha obtenido de las quintas mucho volumen y cuya comercialización es más dificultosa.

9 ¿Qué sucede en el mercado?

El señalado informe del boletín sobre precios mayoristas de referencia de frutas y hortalizas, elaborado por los técnicos del Observatorio Granjero, señaló:

Con respecto al último relevamiento de precios hubo descensos en morrones Verde y Amarillo, nabo y acelga.

Por otro lado, se registraron aumentos en los valores de referencia de tomates, morrón Rojo, boniatos, cebolla, calabacín, lechuga, rúcula, lechuga Mantecosa, zucchini y frutilla.

10 ¿Cuándo se volverá a renovar la Lista Inteligente?

El martes 1° de setiembre de 2026.