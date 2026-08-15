Gran Anillo: por qué destruyeron la obra de madera más grande del mundo

El Gran Anillo , la monumental estructura de madera construida para la Expo 2025 de Osaka , Japón , obtuvo un récord Guinness por ser la mayor construcción arquitectónica de madera del mundo. Sin embargo, pocos meses después del cierre de la exposición, ya fue desmantelada y su futuro quedó reducido a una porción.

Diseñado por el arquitecto japonés Sou Fujimoto , fue levantado en la isla artificial de Yumeshima y se convirtió en uno de los principales símbolos del evento.

El Gran Anillo tiene una superficie de 61.035,55 metros cuadrados, una circunferencia de unos dos kilómetros, un diámetro exterior de aproximadamente 675 metros y un ancho de 30 metros.

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La construcción comenzó en junio de 2023 y quedó terminada en agosto de 2024. Para levantarla se utilizaron 27.000 metros cúbicos de madera: alrededor del 70% correspondió a cedro japonés y ciprés hinoki, mientras que el 30% restante fue pino silvestre importado.

El diseño combinó técnicas modernas con el sistema tradicional japonés nuki, utilizado históricamente en templos y santuarios.

El 4 de marzo de 2025, antes de la inauguración de la Expo, Guinness World Records reconoció oficialmente al Gran Anillo como la mayor estructura arquitectónica de madera del mundo, con una superficie certificada de 61.035,55 metros cuadrados.

Durante la exposición, funcionó como una vía principal de circulación alrededor del predio y también ofreció protección frente al sol, la lluvia y el viento. Su parte superior incluía un recorrido desde donde los visitantes podían observar el complejo y la bahía de Osaka.

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El conflicto apareció después del cierre. Sou Fujimoto había planteado que la estructura pudiera convertirse en un legado de la exposición y permanecer durante décadas con el mantenimiento adecuado. Pero la planificación posterior mantuvo como objetivo el desmontaje de la mayor parte.

Una de las alternativas fue conservar unos 200 metros, aproximadamente el 10% de la construcción, como parte de un futuro parque municipal. En paralelo, el gobernador de la prefectura de Osaka, Hirofumi Yoshimura, había propuesto preservar un tramo de 600 metros. Finalmente, el debate no modificó el destino de la mayor parte de la estructura.

El propio Fujimoto cuestionó la posibilidad de que la madera terminara siendo utilizada como combustible. El arquitecto sostuvo que quemar el material supondría desperdiciar una parte importante del trabajo y de los recursos empleados para construir el anillo.

Gran Anillo ArchiPanic

La organización de la Expo, de todos modos, puso en marcha un programa específico para evitar que se convirtiera simplemente en residuos. El sistema de reutilización permitió adjudicar piezas del Gran Anillo a distintos destinatarios.

Hasta diciembre de 2025, unos 3700 elementos de madera, equivalentes a 3300 metros cúbicos, habían sido destinados a 46 receptores, mientras continuaban los procesos de adjudicación.