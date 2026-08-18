Feriado no laborable este miércoles 19 de agosto en Uruguay: quiénes no deben trabajar y cómo se paga el día

Este miércoles 19 de agosto es feriado pago y no laborable para las trabajadoras domésticas en Uruguay , debido a la celebración del Día de la Trabajadora Doméstica .

Esto significa que quienes trabajan en el sector tienen derecho a no concurrir a trabajar y cobrar igualmente la jornada , según recordó el Banco de Previsión Social (BPS).

Además de este feriado, las trabajadoras domésticas registradas ante el organismo cuentan con los mismos derechos de seguridad social que trabajadores de otros sectores.

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Cada 19 de agosto se celebra en Uruguay el Día de la Trabajadora Doméstica , fecha establecida como feriado pago y no laborable para quienes desempeñan tareas comprendidas dentro de esta actividad.

El BPS recordó la fecha y destacó la importancia de que los empleadores registren a quienes realizan trabajo doméstico para que puedan acceder a la cobertura de seguridad social correspondiente.

Entre los derechos de las trabajadoras registradas se encuentran la cobertura de salud para ellas y sus familias, cobertura médica e indemnizaciones por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, licencia por maternidad o paternidad, horas extras y asignaciones familiares.

También tienen derecho a licencia, salario vacacional, aguinaldo, prima por presentismo y prima por antigüedad.

En los casos de multiempleo, las horas trabajadas para diferentes empleadores se suman para alcanzar los jornales mínimos establecidos para acceder a la cobertura de salud.

¿Cómo registrar a una trabajadora doméstica ante el BPS?

El BPS dispone de diferentes herramientas para realizar el trámite, entre ellas un tutorial, un simulador de aportes y atención mediante un chat en línea.

Para hacer la afiliación, el empleador debe contar con un Usuario personal BPS. Quienes no lo tengan pueden solicitarlo en locales de Abitab, Redpagos, ANDA, Correo Uruguayo o supermercados El Dorado, presentando la cédula de identidad y una dirección de correo electrónico.

Una vez obtenido el usuario, la inscripción puede realizarse a través del servicio en línea "Trabajo Doméstico: inscribir trabajadores y modificar datos", donde la persona puede registrarse como empleadora e ingresar los datos de la trabajadora.

El organismo también ofrece asesoramiento a través del teléfono 0800 2001, correspondiente al servicio de Asistencia al Contribuyente.