El 19 de agosto es el Día de la Empleada Doméstica en Uruguay: ¿cómo se paga y qué implica?

Cómo se paga el feriado por el Día de la Empleada Doméstica

Según el portal GPA, si el trabajador cobra de forma mensual, no corresponde pagar extra porque en el pago del mes "se está abonando el feriado". En el caso de que el trabajador sea convocado y trabaje ese feriado, se pagará doble y entonces corresponde "abonar un jornal más".

Por contrapartida, si el trabajador es jornalero y le toca trabajar el día que cae el feriado, entonces cobrará el jornal doble. Si ese día le toca trabajar, pero decide no asistir (en su derecho por ser feriado no laborable), entonces el jornal se pagará como uno simple. Si ese día no coincide con un día de trabajo y la persona es convocada a trabajar, se pagará doble. Y, por último, si ese día no coincide con uno de trabajo y la persona no es convocada a cumplir tareas, se abona el jornal simple.

En el caso de trabajadores que tienen más de un empleador corresponde a cada uno de ellos pagar el jornal por el Día de la Empleada Doméstica.

Además del feriado pago y no laborable, las trabajadoras domésticas que se encuentran afiliadas al BPS tienen los siguientes derechos

Cobertura de salud para sí misma y su familia (en casos de multiempleo, se suman los horas en distintas empleadoras para alcanzar los jornales mínimos establecidos).

Cobertura médica e indemnizaciones por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Licencia por maternidad/paternidad.

Horas extras.

Asignación familiar.

Licencia.

Salario vacacional.

Aguinaldo.

Prima por presentismo.

Prima por antigüedad.

¿Cómo afiliar a una trabajadora doméstica?

Para realizar la inscripción el BPS dispone de un video tutorial, un simulador de aportes y además se brinda atención a través de un chat en línea en el sitio de Trabajo Doméstico.

El único requisito es que la empleadora cuente con usuario personal BPS, el que se gestiona en cualquier local de Abitab, Red Pagos, ANDA, Correo Uruguayo o supermercados El Dorado.

Luego, ingresando al servicio en línea: Trabajo Doméstico: inscribir trabajadores y modificar datos, de manera sencilla se registra como empleadora e inscribe a la trabajadora. Para asesorarse también pueden llamar al 0800 2001.