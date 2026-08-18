Nuevas referencias para valores de lácteos con destaque para el empuje en leche en polvo

Las nuevas referencias de valores de lácteos en el mercado internacional, conocidas este martes, generaron satisfacción en el sector agroindustrial lechero , porque hubo mejoras en el precio promedio del conjunto de los productos y para la leche en polvo entera , rubro de particular importancia en Uruguay.

Eso fue lo sucedido en una nueva instancia de la plataforma de comercialización Global Dairy Trade (Comercio Global de Lácteos), según actualizó el Instituto Nacional de la Leche (Inale).

En 2026 hubo seis subastas iniciales con alzas en el valor, luego otras dos con descensos, seguidas por dos instancias de mejoras, posteriormente tres bajas al hilo y ahora tres subas seguidas, siempre considerando el valor promedio.

Global Dairy Trade: la segunda licitación de agosto 2026 situó la LPE en US$ 3.591. Accedé al informe completo: https://t.co/cBvtIfgyo0 pic.twitter.com/NThNyIcnBk

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Considerando todos los productos, la referencia del valor medio ascendió 2,3% y quedó en US$ 3.873 por tonelada.

Leche en polvo entera

En el caso de la leche en polvo entera (WMP), el producto lácteo de mayor volumen en las colocaciones externas para el país, el precio promedio tuvo este martes 18 de agosto una suba de 3% quedando así el valor en US$ 3.591 por tonelada.

Un año atrás

El precio actual para el conjunto de los lácteos es menor al valor del cierre de agosto de 2025 cuando estaba en US$ 4.291 y en el caso de la leche en polvo entera el actual es también más bajo dado que entonces alcanzó los US$ 4.036 por tonelada.

Otros lácteos exportados desde Uruguay son leche en polvo descremada (este 18 de agosto mejoró 7,6% a US$ 3.502) y manteca (cayó 2% a US$ 5.090).

Las 16 subastas de 2026 en GDT

+ 2,3% el 18 de agosto / US$ 3.873 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.483)

+ 0,1% el 4 de agosto / US$ 3.778 por tonelada (leche en polvo entera US$ )

+ 1,5% el 21 de julio / US$ 3.815 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.4486)

- 4,9% el 7 de julio / US$ 3.793 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.425)

- 2,8% el 16 de junio / US$ 3.979 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.589)

- 0,6% el 2 de junio / US$ 4.012 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.706)

+ 0,6% el 19 de mayo / US$ 4.198 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.772).

+ 1,5% el 5 de mayo / US$ 4.127 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.741).

- 2,7% el 21 de abril / US$ 4.143 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.666).

- 3,4% el 7 de abril / US$ 4.228 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.687).

+ 0,1% el 17 de marzo / US$ 4.330 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.409).

+ 5,7% el 3 de marzo / US$ 4.301 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.863).

+ 3,6% el 17 de febrero / US$ 4.028 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.706)

+ 6,7% el 3 de febrero / US$ 3.830 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.614)

+ 1,5% el 20 de enero / US$ 3.615 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.449)

+ 6,3% el 6 de enero / US$ 3.533 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.407)

Alzas y ajustes en la mencionada plataforma comercial son de mucha trascendencia para un mercado como el uruguayo, donde entorno al 80% de la leche que se produce tras ser industrializada tiene como destino diversos mercados externos.

Considerando rubro a rubro, el mayor incremento en las referencias de precios fue en leche en polvo entera y la baja más notoria fue en grasa butírica anhidra.

En esta subasta participaron 176 postores que adquirieron 41.054 miles de toneladas, un 1,4% más en el volumen respecto a la anterior instancia.

La próxima licitación, el evento N° 411, será la primera del mes setiembre, el martes 1°.

Lácteos con precios que se movieron al alza. Fonterra

¿Qué es el GDT?

GlobalDairyTrade Holdings Limited (GDT) es propiedad y está administrada como una asociación estratégica entre European Energy Exchange (EEX), Fonterra Cooperative Group y New Zealand's Exchange (NZX), con participaciones iguales de un tercio. Desde 2008 el GDT ha construido una reputación de transparencia e integridad, operando a escala mundial con clientes compradores / vendedores y partes interesadas repartidas por todo el mundo con diferentes intereses, idiomas, culturas y zonas horarias.