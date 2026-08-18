Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Selección / AMISTOSOS

El debut de Diego Forlán: se confirmaron fechas y horarios de los amistosos de la selección uruguaya ante Japón y Corea del Sur; mirá los detalles

Ambos encuentros se jugarán en el marco de la Fecha FIFA de setiembre - octubre y en condición de visitante

18 de agosto de 2026 14:27 hs
Diego Forlán en la selección uruguaya

Diego Forlán en la selección uruguaya

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) anunció este martes de manera oficial los detalles de los amistosos que jugará la selección uruguaya, con el debut de Diego Forlán como entrenador, ante Japón y Corea del Sur

Ambos encuentros se jugarán en el marco de la Fecha FIFA de setiembre - octubre y en condición de visitante.

El encuentro comenzará a la hora 07:05 de Uruguay (19:05 de Japón).

La foto que publicó Diego Forlán en el Complejo Celeste y que cambia las formas implantadas por Marcelo Bielsa en la selección uruguaya

Agustín Canobbio valoró la llegada de Diego Forlán a la selección uruguaya: "Significa esa camada de 2010, y traer todo ese sentido de pertenencia"

Zion Suzuki

Zion Suzuki

El escenario del encuentro será el Q&A Stadium Miyagi de la ciudad homónima, ubicada a 330 kilómetros de Tokio, con capacidad para 49.000 espectadores.

Uruguay vs Corea del Sur

La gira asiática continuará el lunes 28 de setiembre con el partido ante Corea del Sur.

El encuentro comenzará a la hora 08:00 de Uruguay.

Son Heung-min en la práctica de Corea del Sur en Guadalajara

Son Heung-min en la práctica de Corea del Sur en Guadalajara

El amistoso será en el Seoul World Cup Stadium, con un aforo de 66.704 espectadores y que fue uno de los escenarios del Mundial 2002, para el que se construyó.

La TV de los amistosos

Por el momento, AUF TV anunció que emitirá ambos partidos.

Las más leídas

Lo que dicen los medios argentinos de la nueva actuación consagratoria de Leonel Jaime: "Cumplió un objetivo en su contrato con Peñarol y complicó a River Plate"

Luego de un mal Mundial 2026 con la selección uruguaya, Fernando Muslera logró un récord que ningún arquero anterior de Estudiantes había conseguido

El regreso de un histórico: Daniel Carreño asume su tercer ciclo al frente de Nacional tras el cese de Jorge Bava

Una encuesta de Opción de hace 10 días refleja que hoy predomina la oposición sobre el oficialismo en las elecciones de Peñarol

Temas

Diego Forlán selección uruguaya

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos