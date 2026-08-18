El debut de Diego Forlán: se confirmaron fechas y horarios de los amistosos de la selección uruguaya ante Japón y Corea del Sur; mirá los detalles

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) anunció este martes de manera oficial los detalles de los amistosos que jugará la selección uruguaya , con el debut de Diego Forlán como entrenador, ante Japón y Corea del Sur

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Ambos encuentros se jugarán en el marco de la Fecha FIFA de setiembre - octubre y en condición de visitante.

Diego Forlán en la conferencia de prensa en la que fue nombrado técnico de la selección uruguaya sub 20 e interino de la mayor

El encuentro comenzará a la hora 07:05 de Uruguay (19:05 de Japón).

Agustín Canobbio valoró la llegada de Diego Forlán a la selección uruguaya: "Significa esa camada de 2010, y traer todo ese sentido de pertenencia"

La foto que publicó Diego Forlán en el Complejo Celeste y que cambia las formas implantadas por Marcelo Bielsa en la selección uruguaya

Zion Suzuki Foto: Paul Ellis/AFP

El escenario del encuentro será el Q&A Stadium Miyagi de la ciudad homónima, ubicada a 330 kilómetros de Tokio, con capacidad para 49.000 espectadores.

Uruguay vs Corea del Sur

La gira asiática continuará el lunes 28 de setiembre con el partido ante Corea del Sur.

El encuentro comenzará a la hora 08:00 de Uruguay.

Son Heung-min en la práctica de Corea del Sur en Guadalajara Foto: AFP

El amistoso será en el Seoul World Cup Stadium, con un aforo de 66.704 espectadores y que fue uno de los escenarios del Mundial 2002, para el que se construyó.

La TV de los amistosos

Por el momento, AUF TV anunció que emitirá ambos partidos.