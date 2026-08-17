Una encuesta de Opción de hace 10 días refleja que hoy predomina la oposición sobre el oficialismo en las elecciones de Peñarol

A menos de cuatro meses de lo que será el próximo acto eleccionario en Peñarol , el panorama político, tal como acontece cada tres años en este club que es muy politizado, continúa teniendo movimientos.

Barrera fue titular de la institución entre 2017 y 2020, y decidió no encabezar ni integrar ninguna lista de candidatos para la contienda electoral en esta oportunidad.

Si bien en los últimos meses diversos sectores e hinchas impulsaron su nombre como una figura de consenso capaz de unificar posturas y encauzar el clima institucional, el abogado penalista optó por declinar cualquier postulación.

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Hasta el momento, Barrera prefirió mantener reserva y no hizo públicas las razones personales o políticas que lo llevaron a adoptar esta postura, generando una ola de especulaciones en el entorno carbonero.

Mientras tanto, el actual presidente Ignacio Ruglio sigue sin manifestarse acerca de si será o no candidato. En enero lo difirió para el final del mercado de pases. A final del mercado de pases lo pospuso para el término del Mundial 2026, el cual se cerró el 19 de julio.

A esta altura, parece que Ruglio especulara con el buen momento deportivo de Peñarol. Habrá que esperar su decisión, pero si los resultados continúan acompañando al equipo que dirige Diego Aguirre, será un peso importante a la hora de que los socios sufraguen.

El otro candidato que aparece con chances de ser el próximo presidente de la institución carbonera -ya sin Barrera terciando- es Juan Pedro Damiani.

Hasta el momento se ha rodeado de algunos socios con renombre y allegados de hace mucho tiempo, aunque aún no presentó su fórmula.

Luego aparecen varios directivos que pretenden la presidencia y todos la quieren lograr por primera vez: entre ellos aparecen Santiago Sánchez, actual presidente del básquetbol de Peñarol, Víctor Bedrossian -quien es muy allegado a Ruglio y lo acompaña desde hace varios años-, Pablo Schiavi, Freddy García, Carlos Lazzarino y dependiendo de la decisión de este último acerca de si se presenta o no, también están Marcelo Solomita y Alejandro González.

A su vez, dirigentes actuales de la oposición como Rodolfo Catino, Evaristo González, Edgardo Novick, Guillermo Varela y Nicolás Ghizzo aún no se manifestaron.

Lo que dice la encuesta de Opción de los últimos días

En plena carrera por el sillón presidencial de Peñarol, cuyas elecciones serán fijadas, por estatuto, entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre próximos, el panorama político comenzó a moverse.

Una encuesta de la empresa "Opción" de hace 10 días a la que accedió Referí, tiene datos que revelan que si el acto eleccionario de los socios carboneros fuera al día de hoy, la oposición predomina sobre el oficialismo de Ignacio Ruglio, quien por el momento, no confirmó su postulación.

"El oficialismo cuenta con una imagen de gestión predominantemente negativa", expresa el estudio de "Opción" al que accedió Referí. Y agrega; "Un 78% espera una administración diferente o muy diferente del club".

Ante la consulta de quién le gustaría que fuera el próximo presidente del club entre encuestados que afirman que seguramente o tal vez acudan a votar, Juan Pedro Damiani encabeza la lista, seguido por Jorge Barrera -quien ahora no será candidato-, y luego aparece Ruglio.

Según "Opción", los números dicen lo siguiente:

Juan Pedro Damiani 24%

Jorge Barrera 18%

Ignacio Ruglio 11%

Luego los siguen Evaristo González (3%), Alejandro Ruibal (1%), Edgardo Novick (1%), Marcelo Solomita (1%), Otro (5%) y No sabe, no contesta (36%).

El escenario estudiado por "Opción" en caso de que Damiani se daba enfrentar a esta fecha con Ruglio, por ahora le da un margen positivo al primero de 57% de votos seguros o probables, contra un 30% del actual presidente.

A su vez, la encuestadora se adentra en el caso de una posible fórmula entre Juan Pedro Damiani como candidato a presidente y Jorge Barrera acompañándolo como vicepresidente -lo cual ya fue descartado por este- y allí, aumentaría la intención de voto de un 57% a un 67%.

Cuando restan menos de cuatro meses para el próximo acto eleccionario en Peñarol, el panorama político comenzó a moverse de a poco y todo indica que, como siempre, va a ser muy movido.