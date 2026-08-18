El regalo de Mussolini a Uruguay que está emplazado en el centro de Montevideo y pocos conocen

En pleno centro de Montevideo se encuentra una escultura que llegó desde Italia durante el período de Benito Mussolini y que todavía permanece como uno de los símbolos de la ciudad de Roma . Se trata de la Loba Capitolina , una réplica de la famosa obra que representa a la loba amamantando a Rómulo y Remo .

El monumento fue inaugurado el 23 de diciembre de 1938 y actualmente se encuentra en la zona de Bulevar Artigas y Avenida 8 de Octubre, junto a la Plaza de la Democracia . La pieza está realizada en bronce y se levanta sobre un basamento de granito gris arenado.

"La estatua que hoy está en Montevideo, llegó desde Italia en 1938 como un obsequio oficial del gobierno de Benito Mussolini que tenía un gran vínculo con el Uruguay", repasó la cuenta @Uruguaysinfronteras . Sin embargo, aunque suele ser presentado como un "regalo de Mussolini", lo cierto es que la documentación histórica precisa que la réplica fue donada por el gobernador de Roma en 1939.

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La escultura representa a una loba erguida que amamanta a Rómulo y Remo , los hermanos que, de acuerdo con la tradición romana, fueron abandonados al nacer y luego salvados y alimentados por el animal.

En el caso de Montevideo, la réplica tiene una inscripción en su base: "Roma Eterna a la Ciudad de Montevideo. MCMXXXIX". La frase hace referencia a 1939, año en que la ciudad de Roma formalizó la donación.

El historiador Juan Andrés Bresciano, de la Universidad de la República, explicó en su trabajo "Inmigración italiana y escultórica conmemorativa en Montevideo. Confluencia de pasados, de memorias y de símbolos" que la entrega fue realizada por el gobernador de Roma y constituyó un gesto de la diplomacia fascista para reforzar los vínculos entre ambos países. El contexto internacional estaba marcado por el comienzo de la Segunda Guerra Mundial.

La ceremonia también tuvo una fuerte carga simbólica. Belardo Ricci, representante del gobierno de Mussolini, presentó a Montevideo como una ciudad especialmente vinculada con Roma y destacó la relación histórica entre las comunidades de ambas naciones.

"Pocas son las ciudades del mundo que Roma madre ha querido distinguir como a hijas predilectas, considerándolas dignas de lucir el símbolo de su indiscutible y magnífica latinidad. Porque pocas son las ciudades en que Roma puede ver reflejado su rostro, como la Madre que busca ansiosa en el de la hija sus propias facciones. […] Toda una historia gloriosa de luchas, en que la sangre de los dos pueblos se ha mezclado, en que el esfuerzo de los hijos de ambos se han unido en perfecta solidaridad, vinculan poderosamente la que fue ciudadela heroica de la nueva nacionalidad a la que fue cuna y sigue siendo asiento de la más antigua. Torrentes de sangre italiana circulan en las venas de este pueblo fuerte. Y todo lo que Roma busca ansiosamente en sus hijas es virtud preciada y altísima en Montevideo….", señaló Ricci en la ceremonia de inauguración.

La ubicación de la obra también cambió con el paso del tiempo. Actualmente está emplazada en la intersección de Bulevar Artigas y Avenida 8 de Octubre, en el entorno de la Plaza de la Democracia, una zona de intenso movimiento de Montevideo.

La historia de la escultura también tiene una particularidad sobre su modelo original. Durante mucho tiempo se creyó que la Loba Capitolina había sido realizada en época etrusca. Sin embargo, investigaciones posteriores establecieron que la figura es de origen medieval, aunque los dos niños fueron incorporados posteriormente, en el Renacimiento.