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Dólar hoy: esta es la cotización del martes 18 de agosto, según el BROU

18 de agosto de 2026 8:22 hs
Dólar
Piqsels

El dólar abrió este martes 18 de agosto en Uruguay con un valor de $ 39,05 la compra y $ 41,45 la venta, de acuerdo con la cotización de la pizarra del Banco República (BROU).

Dólar en Argentina: ¿Cuánto son $ 1.000 argentinos en pesos uruguayos?

El dólar oficial (BNA) en Argentina, en tanto, cotiza en la mañana de este miércoles a A$ 1.460 la compra y A$ 1.510 la venta, según el diario argentino El Cronista. En este caso, hubo variación del 0,33% con respecto al lunes.

Así, A$ 1.000 en la vecina orilla cotizan a $ 27,11 con el tipo de cambio oficial o US$ 0,67, de acuerdo a la herramienta Cuex.

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