Dólar hoy: esta es la cotización del viernes 14 de agosto, según el BROU

El dólar abrió este viernes 14 de agosto en Uruguay con un valor de $ 39,15 la compra y $ 41,55 la venta, de acuerdo con la cotización de la pizarra del Banco República (BROU).
14 de agosto de 2026 8:31 hs
Dólar en Argentina: ¿Cuánto son $ 1.000 argentinos en pesos uruguayos?
El dólar oficial (BNA) en Argentina, en tanto, cotiza en la mañana de este miércoles a A$ 1.465 la compra y A$ 1.515 la venta, según el diario argentino El Cronista. En este caso, no hubo variación del 0,33% con respecto al jueves.
Así, A$ 1.000 en la vecina orilla cotizan a $ 26,86 con el tipo de cambio oficial o US$ 0,67, de acuerdo a la herramienta Cuex.
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