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El video que subió Liverpool de los movimientos tácticos de Ronald Araujo en su debut y que es furor

El zaguero uruguayo disputó 45 minutos en el triunfo por 2-0 ante Como de Italia dirigido por Cesc Fábregas, y se prepara para el debut de la Premier League, este domingo, visitando a Newcastle United

18 de agosto de 2026 13:44 hs

El inicio del ciclo de Ronald Araujo en Liverpool no pudo ser más prometedor. Tras concretarse su llegada al conjunto inglés, el defensor uruguayo sumó sus primeros 45 minutos este pasado domingo en la victoria amistosa por 2-0 frente al Como de Italia , dirigido por Cesc Fábregas.

Araujo ingresó al inicio del segundo tiempo y dejó una grata impresión por su despliegue físico, imponiendo condiciones en los duelos individuales y mostrando una veloz adaptación al sistema defensivo.

El extremo uruguayo que entrenó con el primer equipo de Bayern Múnich y estará 10 días a prueba: en caso de superarla, será el primero en jugar en dicho club

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El video de los movimientos tácticos de Ronald Araujo que compartió Liverpool

Tal fue la repercusión de su estreno que este martes las redes sociales oficiales de Liverpool publicó un video enfocado exclusivamente en sus movimientos tácticos, cruces defensivos y salida limpia desde el fondo.

El material generó una gran recepción entre la afición de Anfield y la prensa británica, que valoraron su solidez y capacidad de mando tras reemplazar al juvenil Jérémy Jacquet.

Ronald Araujo gana en las alturas en su debut en Liverpool de Inglaterra en un amistoso ante Como de Italia

Ronald Araujo gana en las alturas en su debut en Liverpool de Inglaterra en un amistoso ante Como de Italia

Con el dorsal 33 a la espalda, el zaguero riverense ya se prepara para el estreno oficial en la Premier League de este domingo de visita ante Newcastle United, perfilándose como una pieza clave para la estructura del equipo.

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