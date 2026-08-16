Los primeros minutos de Ronald Araujo en Liverpool bajo la mirada del The New York Times, Mundo Deportivo y medios ingleses

La flamante adquisición de Liverpool, el uruguayo Ronald Araujo , debutó este domingo en la tarde de Uruguay en un amistoso en el que vencieron 2-0 a Como de Italia, dirigido por Cesc Fábregas y que disputará copas europeas internacionales por primera vez en esta temporada.

El zaguero de la selección uruguaya, comenzó entre los suplentes en un compromiso que se disputó a estadio lleno como locales en Anfield Road.

Recién el próximo domingo se dará el debut oficial de Liverpool en la Premier League, jugando como visitante ante el complicado Newcastle United en la primera fecha

Los medios ingleses y españoles destacaron la actuación de Ronald Araujo en sus primeros 45 minutos con Liverpool.

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El diario Liverpool Echo destacó "la sobriedad y contundencia del uruguayo en su primera aparición con el dorsal 33".

Resaltó que se lo vio "cómodo compartiendo zaga y adaptándose rápido al bloque defensivo propuesto por el DT Andoni Iraola", aportando exactamente lo que se le pedía tras la salida de Ibrahima Konaté: potencia en el juego aéreo y capacidad de anticipación en campo abierto.

Para medios partidarios con millones de seguidores como This Is Anfield & Redmen TV la recepción fue sumamente positiva. Coincidieron en que Araújo aportó jerarquía inmediata y una agresividad defensiva que se sintió en cada dividida.

Si bien se notó que aún está ajustando los automatismos en la salida con pelota en comparación con Virgil Van Dijk, los hinchas y analistas del club valoraron mucho su velocidad para cerrar espaldas y su presencia física.

Por su parte, The Athletic, el suplemento deportivo del The New York Times señaló que su debut ante un rival ordenado como Como sirvió de prueba ideal antes del inicio oficial de la Premier League, destacando que Araújo respondió con solvencia en los duelos individuales y mostró un liderazgo natural comunicándose de forma constante con sus compañeros de zaga.

Mientras tanto, el diario Mundo Deportivo, de Barcelona, señaló: "El hasta hace unos días central deBarcelona se estrenó con un buen papel en sus primeros minutos con la elástica roja, con buenas anticipaciones defensivas y mostrando el carácter y la superioridad que le llevaron a ser uno de los mejores centrales del mundo".

A su vez, el diario AS de Madrid resaltó sus primeras intervenciones en la zaga central compartiendo dupla directamente con Virgil Van Dijk tras salir a la cancha luego del entretiempo.