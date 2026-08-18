El extremo uruguayo que entrenó con el primer equipo de Bayern Múnich y estará 10 días a prueba: en caso de superarla, será el primero en jugar en dicho club

Con solo 19 años, Rodrigo Dudok atraviesa el momento más importante de su incipiente carrera. El extremo uruguayo se encuentra en Alemania realizando una pasantía de 10 días con el poderoso Bayern Múnich, gigante europeo que forma parte de la Sociedad Anónima Deportiva (SAD) de Racing, club al que arribó en enero de este año.

En caso de convencer al cuerpo técnico y concretar su incorporación, Dudok se convertirá en el primer futbolista uruguayo en vestir la camiseta del conjunto bávaro.

El juvenil llega a esta prueba de fuego impulsado por un momento futbolístico inmejorable. Tras iniciar su formación en Defensor Sporting --club con el que conquistó la Copa Uruguay en las ediciones 2023 y 2024-, recaló en Racing.

Su impacto fue inmediato: se transformó en una pieza clave para que La Escuelita se consagrara campeona del Torneo Apertura.

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Rodrigo Dudok tiene un muy buen futuro

Su proyección no es casualidad. Rodrigo Dudok cuenta con un recorrido constante en las divisionales formativas de la selección uruguaya, habiendo defendido la celeste en las categorías sub 17, sub 18, sub 20 y sub 23.

Esta experiencia internacional, sumada a su desequilibrio y velocidad por las bandas, llamó la atención de la estructura deportiva de Bayern Múnich que tiene uno de los principales planteles de Europa.

Dudok entrenó ya por primera vez este lunes y el martes se presentó a su segunda práctica.

Estos 10 días de entrenamiento en suelo germano representan una oportunidad de oro no solo para la carrera del atacante, sino también para el fútbol uruguayo, que podría abrir una histórica puerta en uno de los clubes más grandes del mundo.