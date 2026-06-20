Un regreso trunco para Nacional: Alfonso Espino eligió seguir su carrera en un club grande de Argentina para suplantar a un ex Peñarol

Las expectativas en Nacional eran altas de cara a este mercado de pases. Tras finalizar su vínculo con Rayo Vallecano de España el próximo 30 de junio, todos los caminos parecían conducir al retorno de Alfonso "Pacha" Espino al club que lo vio nacer futbolísticamente, sobre todo, luego de que tuviera un encuentro y un pedido de Jorge Bava el técnico tricolor. No obstante, continuará su carrera en Racing de Avellaneda, uno de los grandes del fútbol argentino.

A sus 34 años, el experimentado lateral izquierdo era la gran apuesta del bolso para jerarquizar la defensa de cara al segundo semestre de 2026. Diversos referentes institucionales, entre ellos el propio Bava y el mánager Sebastián Eguren, mantuvieron reuniones e intentos de seducción con el futbolista.

Sin embargo, a pesar de que la directiva consideraba que las negociaciones estaban avanzadas, el destino del defensor estará del otro lado del Río de la Plata.

Alfonto Espino decidió inclinar la balanza por la propuesta de Racing de Avellaneda, según se informa desde Argentina.

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El Pacha llegó a un acuerdo de palabra con el conjunto argentino para estampar su firma en un contrato que lo ligará a la institución por las próximas dos temporadas.

El equipo dirigido tácticamente por Juan Pablo Vojvoda apuntó al uruguayo con el firme objetivo de sustituir la sensible baja del ex Peñarol, Gabriel Rojas, quien recientemente emigró a Cruzeiro de Brasil.

En La Academia, el lateral compartirá plantel con un compatriota: el ex Racing de Montevideo Gastón Martirena.

El defensor llega con un ritmo de competencia absoluto en el primer nivel del fútbol del Viejo Continente. Durante su última campaña con la camiseta de Rayo Vallecano, Espino acumuló un total de 46 partidos oficiales , un año sumamente destacado en el que el club madrileño alcanzó la histórica final de la Conference League que perdió ante Crystal Palace de Inglaterra. A lo largo de dicho ciclo, el futbolista aportó cuatro goles y registró una asistencia.

El legado que queda en tres colores

Con esta sorpresiva transferencia a Argentina, queda definitivamente cerrada y descartada la posibilidad de una segunda etapa inmediata de Alfonso Espino en Nacional.

Alfonso Espino L. Carreño

De este modo, los números de su ciclo inicial con el club tricolor permanecen congelados: entre 2014 y 2018, el lateral izquierdo disputó 167 compromisos oficiales, un exitoso lapso temporal en el que logró consagrarse dos veces como campeón uruguayo.

Alfonso Espino y Brian Ocampo en Cádiz EFE

Posteriormente, inició su travesía europea en 2019 al firmar con Cádiz, antes de recalar en Rayo Vallecano en 2023, acumulando un recorrido internacional que ahora pondrá al servicio del fútbol argentino.

Más allá de ello y como informó este viernes Referí, Bruno Zuculini ya tiene todo arreglado con Nacional y será futbolista por dos años del tricolor. Llega, justamente, desde Racing de Avellaneda.