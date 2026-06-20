El club argentino que viene por un delantero de Peñarol que Diego Aguirre quiere mantener en el plantel

Peñarol entrenó en la mañana de este sábado por tercer día consecutivo en los trabajos de pretemporada que comenzaron el pasado miércoles pensando en lo que será una segunda parte del año en la que deberá ganar sí o sí la Liga AUF Uruguaya 2026 para cerrar una temporada que comenzó muy mal. En tanto, desde Argentina se informa que Lanús tiene mucho interés en el delantero Facundo Batista, quien es tenido en cuenta por Diego Aguirre.

Los aurinegros tuvieron un primer semestre para el olvido luego de quedar eliminados de las competencias internacionales a nivel continental tras terminar últimos en su grupo de la Copa Libertadores.

Debido a eso apuestan a ganar, al menos la Liga AUF Uruguaya 2026 y por eso, Diego Aguirre trabaja con los dirigentes para intentar sumar a nuevos futbolistas.

Como informó este viernes Referí, el extremo Diego Hernández, que pertenece a Botafogo de Brasil y está a préstamo en Remo de Pará de la Serie A del Campeonato Brasileiro, más conocido como Brasileirao, es uno de los pretendidos por Aguirre para contratar y dirigentes del club viajarán a Miami para hablar con su representante, Javier Modernell, para intentar su contratación.

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Lanús viene por Facundo Batista

Peñarol ya le realizó la mitad de los exámenes a Jonathan Rodríguez y estos tienen el visto bueno de la sanidad, por lo que está a un paso de volver al club, tal como lo informó el pasado miércoles Referí.

A su vez, los aurinegros confirmaron la compra del 50% de la ficha de Matías Arezo a Gremio de Porto Alegre tras la reunión del consejo directivo, y acordará con el club gaúcho pagar los US$ 3.500.000 en cuotas.

Según informó Referí el pasado lunes, Diego Aguirre ya le había pedido al presidente Ignacio Ruglio la contratación de tres futbolistas.

Además de Jonathan Rodríguez, aparecen en la lista del técnico Guzmán Rodríguez, puntal en la consecución del Campeonato Uruguayo 2024, y el media punta Maximiliano Noble, del líder de la Tabla Anual, Deportivo Maldonado.

Diego Aguirre y Facundo Batista Foto: Juan Mabromata/AFP

Pero ahora también puede perder a algunos jugadores como Nahuel Herrera, quien se ya casi está pronto de su operación de hombro derecho, y del delantero Facundo Batista.

Según se informa desde Argentina, Lanús, el club campeón de la Recopa Sudamericana, hizo llegar una oferta a Peñarol por el futbolista que ha sido tenido en cuenta por Diego Aguirre en el primer semestre.

La intención es llevárselo a préstamo por un año con una opción de compra.