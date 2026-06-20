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La razón por la cual Uruguay es el puntero en su grupo del Mundial 2026 pese a tener todos los mismos puntos

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa empató 1-1 en su debut en la Copa del Mundo ante Arabia Saudita y se prepara para enfrentar este domingo a Cabo Verde

20 de junio de 2026 8:14 hs
La selección uruguaya se despide del público tras el empate ante Arabia Saudita en el Mundial 2026

La selección uruguaya se despide del público tras el empate ante Arabia Saudita en el Mundial 2026

Foto: Juan Martín González

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa debutó el pasado lunes en el Mundial 2026 empatando 1-1 ante Arabia Saudita y se prepara para jugar su segundo partido por el Grupo H este domingo ante Cabo Verde, a la hora 19, nuevamente en el Hard Rock Stadium de Miami. Los celestes, pese a que todos tienen 1 punto en la llave, son los punteros.

Si bien jugaron un mal primer tiempo frente a los saudíes, mejoraron mucho en el complemento y de no ser por las grandes atajadas del arquero rival, debieron haberse llevado la victoria.

La razón por la que Uruguay es el líder de su grupo si están todos con 1 punto

Además de Uruguay, en el otro partido jugado por el Grupo H, España, uno de los grandes candidatos al título, empató 0-0 con Cabo Verde en su debut jugado en Atlanta.

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Los africanos sorprendieron a los españoles y también contaron con su golero Vozinha, quien fue el héroe tapando varias jugadas de gol.

Si bien al término de la primera fecha las cuatro selecciones tienen 1 punto en la tabla de posiciones, Uruguay es el que la lidera.

Más allá de que tanto los dirigidos por Marcelo Bielsa como Arabia Saudita anotaron un gol y España y Cabo Verde por ahora tienen 0 tanto a favor, los celestes igualmente están por encima de los saudíes.

La razón es porque Uruguay lidera la tabla por el criterio de desempate de "fair play", al no haber recibido tarjetas amarillas en su primer encuentro, mientras que Arabia Saudita recibió una amonestación.

Así están las posiciones en el Grupo H con la celeste puntera:

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