Peñarol confirma oficialmente este martes la compra de la ficha más importante y por más dinero desde la de Leonardo Fernández

Peñarol hará oficial este martes luego de la reunión del consejo directivo en el Palacio Cr. Gastón Guelfi, la compra de la ficha más importante luego de Leonardo Fernández, en cuanto a monto, ya que desembolsará unos US$ 4.000.000 a Gremio por el 50% del pase de Matías Arezo.

Como informó Referí la semana pasada, l os carboneros tomaron la decisión de la continuidad del futbolista, quien ha sido importante con sus goles.

A su vez, Diego Aguirre ya le pidió al presidente Ignacio Ruglio la contratación de tres futbolistas.

Ellos son Jonathan Rodríguez, quien está a punto de volver al club, aunque depende si pasa la prueba médica de la sanidad carbonera, luego de su extensa recuperación de más de un año de la operación de un cartílago de una de sus rodillas que hizo que terminara su vínculo con su anterior club, Portland Timbers de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

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Los otros dos, son Guzmán Rodríguez, el zaguero que resultó fundamental en la consecución del título del Campeonato Uruguayo 2024, y Maximiliano Noble, el media punta del actual líder de la Tabla Anual, Deportivo Maldonado.

Una decisión muy importante

Ignacio Ruglio y todo el consejo directivo de Peñarol, oficializarán este martes en la reunión que se llevará a cabo en el Palacio Cr. Gastón Guelfi, la compra de la mitad de la ficha de Matías Arezo a Gremio por US$ 4.000.000 y el pago se arregló poder hacerlo en cuotas, según informó una fuente de la institución a Referí.

Matías Arezo es un futbolista importante para Peñarol. Es el goleador de un mal semestre del club y si bien tuvo reticencias de Diego Aguirre con su regreso, continuará en el club.

Como informó en su momento Referí, su contrato vence a fines de junio y es por eso que Ignacio Ruglio ya decidió comprarle definitivamente la ficha a Gremio, dueño del 50% de la ficha.

20260409 LUIS ACOSTA / AFP Foto por LUIS ACOSTA / AFP Penarol's forward #19 Matias Arezo celebrates with teammates after scoring his team's first goal during the Copa Libertadores group stage football match between Colombia's Independiente Santa Fe and Ur Matías Arezo y Luis Angulo Foto: Luis Acosta/AFP

El club gaúcho quiere recuperar los US$ 4.000.000 que invirtió en el delantero uruguayo de 23 años, cuando le compró su parte del pase a Granada de España.

Cuando retornó a Peñarol en julio del año pasado, los aurinegros no estaban dispuestos a desembolsar esa cifra pero aspiraban a cerrar un préstamo con alguna opción de adquirir algún porcentaje del mismo.

Finalmente los carboneros pagaron 300.000 euros (US$ 354.000) para tener al goleador y tendrá se quedó con la opción de quedarse con el 50% de la ficha.

Los derechos económicos del jugador pertenecen a Gremio y a River Plate uruguayo, que sigue conservando un porcentaje de la operación que cerró con Granada en 2022.