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Las lágrimas y la emoción de Rodrigo Aguirre al sonar el himno de Uruguay en su primer mundial y lo que dijo tras el debut

"Es un orgullo muy grande por todo lo que es mi pasado, mi carrera”, dijo el jugador que llegó a la selección uruguaya de la mano de Marcelo Bielsa

16 de junio de 2026 10:09 hs
Las lágrimas de Rodrigo Aguirre en el himno de Uruguay y su debut en el Mundial 2026

Las lágrimas de Rodrigo Aguirre en el himno de Uruguay y su debut en el Mundial 2026

Foto: FIFA

El delantero de la selección uruguaya, Rodrigo Aguirre, se emocionó hasta las lágrimas cuando sonó el himno nacional en la previa del partido ante Arabia Saudita de este lunes, en el estreno celeste en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

La palabra de Rodrigo Aguirre tras el final del partido ante Arabia Saudita

La palabra de Rodrigo Aguirre tras el final del partido ante Arabia Saudita

El atacante no pudo contener las lágrimas durante el himno, en un momento especial de su carrera ya que a sus 31 años disputa su primera Copa del Mundo.

Las lágrimas de Rodrigo Aguirre en el himno de Uruguay y su debut en el Mundial 2026
Las lágrimas de Rodrigo Aguirre en el himno de Uruguay y su debut en el Mundial 2026

Las lágrimas de Rodrigo Aguirre en el himno de Uruguay y su debut en el Mundial 2026

Aguirre tuvo oficialmente su debut mundialista al ingresar en el minuto 89, cuando Uruguay iba por el triunfo tras haber empatado a los 80 e iba con todo por la victoria ante una Arabia Saudita que solo atinó a defenderse en el segundo tiempo.

Tras el partido, el delantero habló en zona mixta y contó sus sensaciones tras el debut.

El exhaustivo control de seguridad que le hicieron a la selección uruguaya, con perro incluido, en la previa del partido y la reacción de Manuel Ugarte

La selección uruguaya necesitó 27 tiros para llegar al gol ante Arabia Saudita, lo que confirma las dudas ofensivas que arrastra en los últimos partidos

MIAMI, FLORIDA - JUNE 15: Rodrigo Aguirre #19 and players of Uruguay react after the 1-1 draw in the FIFA World Cup 2026 Group H match between Saudi Arabia and Uruguay at Miami Stadium on June 15, 2026 in Miami, Florida. Alex Slitz/Getty Images/AFP (Photo
Rodrigo Aguirre tras su debut en el Mundial 2026

Rodrigo Aguirre tras su debut en el Mundial 2026

“Es un sentimiento inexplicable, es algo muy lindo, un orgullo muy grande por todo lo que es mi pasado, mi carrera”, dijo el jugador que llegó a la selección uruguaya de la mano de Marcelo Bielsa, quien lo integró como uno de sus atacantes desde fines de 2024.

“Son sensaciones inexplicables, como dije, pero muy feliz por ver a mi familia en la tribuna por lo que era un estadio lleno de gente de Uruguay en la tribuna, muy feliz por eso”, agregó Aguirre.

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