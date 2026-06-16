Las lágrimas y la emoción de Rodrigo Aguirre al sonar el himno de Uruguay en su primer mundial y lo que dijo tras el debut

El delantero de la selección uruguaya , Rodrigo Aguirre , se emocionó hasta las lágrimas cuando sonó el himno nacional en la previa del partido ante Arabia Saudita de este lunes, en el estreno celeste en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

El atacante no pudo contener las lágrimas durante el himno, en un momento especial de su carrera ya que a sus 31 años disputa su primera Copa del Mundo.

Aguirre tuvo oficialmente su debut mundialista al ingresar en el minuto 89, cuando Uruguay iba por el triunfo tras haber empatado a los 80 e iba con todo por la victoria ante una Arabia Saudita que solo atinó a defenderse en el segundo tiempo.

Las lágrimas de Rodrigo Aguirre en el himno de Uruguay y su debut en el Mundial 2026

Las lágrimas de Rodrigo Aguirre en el himno de Uruguay y su debut en el Mundial 2026

Tras el partido, el delantero habló en zona mixta y contó sus sensaciones tras el debut.

La selección uruguaya necesitó 27 tiros para llegar al gol ante Arabia Saudita, lo que confirma las dudas ofensivas que arrastra en los últimos partidos

El exhaustivo control de seguridad que le hicieron a la selección uruguaya, con perro incluido, en la previa del partido y la reacción de Manuel Ugarte

MIAMI, FLORIDA - JUNE 15: Rodrigo Aguirre #19 and players of Uruguay react after the 1-1 draw in the FIFA World Cup 2026 Group H match between Saudi Arabia and Uruguay at Miami Stadium on June 15, 2026 in Miami, Florida. Alex Slitz/Getty Images/AFP (Photo Rodrigo Aguirre tras su debut en el Mundial 2026 Foto: AFP

“Es un sentimiento inexplicable, es algo muy lindo, un orgullo muy grande por todo lo que es mi pasado, mi carrera”, dijo el jugador que llegó a la selección uruguaya de la mano de Marcelo Bielsa, quien lo integró como uno de sus atacantes desde fines de 2024.

“Son sensaciones inexplicables, como dije, pero muy feliz por ver a mi familia en la tribuna por lo que era un estadio lleno de gente de Uruguay en la tribuna, muy feliz por eso”, agregó Aguirre.