Dirigentes de Peñarol viajan a Miami para reunirse con el representante de un jugador que quiere Diego Aguirre para sumarse al plantel

Peñarol comenzó el pasado miércoles los trabajos de pretemporada para encarar la segunda parte del año en la que tiene la obligación sí o sí de ganar la Liga AUF Uruguaya 2026 y en ese contexto, directivos del club viajarán a Miami para reunirse con Javier Modernell, representante del extremo y media punta ofensivo Diego Hernández.

Los carboneros tuvieron un primer semestre para el olvido luego de quedar eliminados de las competencias internacionales a nivel continental tras terminar últimos en su grupo de la Copa Libertadores.

En ese contexto, deben apostar a ganar, al menos la Liga AUF Uruguaya 2026 y por eso, Diego Aguirre trabaja con los dirigentes para intentar sumar a nuevos futbolistas.

Peñarol ya le realizó la mitad de los exámenes a Jonathan Rodríguez y estos tienen el visto bueno de la sanidad, por lo que está a un paso de volver al club, tal como lo informó el pasado miércoles Referí.

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Por otra parte, los carboneros confirmaron la compra del 50% de la ficha de Matías Arezo a Gremio de Porto Alegre tras la reunión del consejo directivo, y acordará con el club gaúcho pagar los US$ 3.500.000 en cuotas.

De todas formas, aún se negocia su sueldo que con esta cotización, aumentará.

Según informó Referí el pasado lunes, Diego Aguirre ya le había pedido al presidente Ignacio Ruglio la contratación de tres futbolistas.

Además de Jonathan Rodríguez, aparecen en la lista del técnico Guzmán Rodríguez, puntal en la consecución del Campeonato Uruguayo 2024, y el media punta Maximiliano Noble, del líder de la Tabla Anual, Deportivo Maldonado.

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Desde el club informaron a Referí que la posibilidad del regreso del zaguero que juega en Red Bull Bragantino y que se repuso de una operación de ligamentos cruzados de una de sus rodillas, es muy complicada.

Ahora, Diego Aguirre y Peñarol van por Diego Hernández, un viejo anhelo del técnico carbonero, quien ya lo quiso a fines de 2023, a poco de asumir, pero su llegada no se pudo hacer.

La misma fuente informó a Referí que la intención es que viajen "uno o dos dirigentes a Miami para reunirse con el representante de Diego". Vale decir que el empresario que maneja al futbolista es Javier Modernell y se encuentra mirando partidos del Mundial 2026.

La ficha del jugador pertenece a Botafogo de Brasil y estuvo jugando últimamente en Remo de Pará en el Campeonato Brasileirao de Brasil, cuyo préstamo se vence a fin de mes por lo que debe regresar al club carioca, que no lo tendría en cuenta.

Por eso para Peñarol es algo positivo lo que pueda ocurrir con el futuro de Diego Hernández y Diego Aguirre volvió a poner la mira en él.