Ariana Grande se baja de un musical para tomarse un descanso debido al cuestionamiento público "interminable" al que se siente sometida

Ariana Grande se retirará de las apariciones públicas y ya no protagonizará un musical próximo a estrenarse en Londres cuando finalice su gira de conciertos Eternal Sunshine .

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Un representante de la cantante estadounidense de 33 años declaró a la revista People que ella "se alejará de la atención pública" cuando la gira termine el próximo mes, después de que sus apariciones provocaran un "examen público constante e interminable".

La compañía responsable de la reposición de Sunday in the Park with George ("Domingo en el parque con Jorge", traducción libre), de Stephen Sondheim, que se estrenará en la capital británica en 2027, confirmó que ella ya no formaría parte de la producción y que contaba con su "completa comprensión y apoyo".

La apariencia física y la salud de Grande han sido objeto de especulación en los últimos años.

Estas especulaciones han aumentado desde el lanzamiento de su último álbum, Petal, hace dos días, y su aparición en el material promocional que lo acompaña.

FilmMagic vía Getty Images Ariana Grande y Cynthia Erivo protagonizaron el segundo filme de Wicked, estrenado el año pasado.

Su representante recalcó a People que Grande esperaba terminar su gira "por todo lo alto, con buena salud y feliz, y luego tomarse un merecido descanso del trabajo y las apariciones públicas, que han dado lugar a un escrutinio público constante e interminable".

"Su espectáculo es muy físico y requiere mucha destreza atlética. Actúa con salud y éxito a un nivel muy alto noche tras noche", agregó.

La cantante de Thank U, Next y 7 Rings estaba anunciada para aparecer junto a su compañero de reparto en Wicked, el actor británico Jonathan Bailey, en la nueva producción del aclamado musical de Sondheim de 1984.

Un representante de Empire Street Productions confirmó a la BBC que el musical seguirá adelante sin Grande.

"Tras el anuncio realizado esta noche por el equipo de Ariana Grande, podemos confirmar que ha decidido retirarse del espectáculo Sunday in the Park with George", dijo.

"Sabemos que no ha sido una decisión fácil, y la toma con nuestra total comprensión y apoyo. Le deseamos todo lo mejor", agregó.

La BBC se puso en contacto con los representantes de Grande, sin respuesta al momento de publicar esta nota.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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FUENTE: BBC