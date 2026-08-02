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La ANV ofrece más de 60 casas en todo el país y mantiene beneficios para créditos hipotecarios con tasas de hasta 0%

La mayor parte de la oferta se concentra en Montevideo, aunque también hay viviendas disponibles en distintos departamentos del interior del país

2 de agosto de 2026 19:48 hs
Sede de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV)

Sede de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV)

N. Garrido

La Agencia Nacional de Vivienda (ANV) mantiene abierto un llamado con más de 60 inmuebles sociales disponibles en distintos puntos del país, con opciones de uno a cuatro dormitorios para quienes buscan acceder a una vivienda.

La mayor parte de la oferta se concentra en Montevideo, aunque también hay viviendas disponibles en Canelones, Florida, Maldonado, Paysandú, Rocha, Salto y Soriano.

Montevideo concentra la mayor cantidad de viviendas

En la capital hay inmuebles disponibles en los barrios:

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  • Colón

  • Malvín Norte

  • Conciliación

  • La Teja

  • Las Acacias

  • Bella Italia

  • Sayago

  • Unión

  • Villa Española

Entre ellos hay viviendas de uno, dos, tres y cuatro dormitorios, dependiendo del barrio.

Los barrios con mayor cantidad de opciones son Malvín Norte y Colón, donde se concentra buena parte de la oferta publicada por la ANV.

También hay opciones en el interior

Fuera de Montevideo, las viviendas disponibles se distribuyen en varios departamentos:

Canelones

  • La Paz: viviendas de uno y tres dormitorios.

  • Las Piedras: una vivienda de tres dormitorios.

  • Progreso: una vivienda de dos dormitorios.

Florida

  • Fray Marcos: una vivienda de dos dormitorios.

Maldonado

  • San Carlos: una vivienda de dos dormitorios.

Paysandú

  • Dos viviendas en la ciudad de Paysandú, de tres y cuatro dormitorios.

Rocha

  • Una vivienda de tres dormitorios en la capital departamental.

Salto

  • Dos inmuebles de dos y cuatro dormitorios.

Soriano

  • Una vivienda de un dormitorio en Mercedes.

Viviendas de uno a cuatro dormitorios

La oferta publicada por la ANV incluye inmuebles de diferentes tamaños:

  • 1 dormitorio: La Paz, Colón, Malvín Norte, Villa Española y Mercedes.

  • 2 dormitorios: Progreso, Fray Marcos, San Carlos, Bella Italia, Colón, Conciliación, La Teja, Las Acacias, Malvín Norte, Sayago, Villa Española y Salto.

  • 3 dormitorios: La Paz, Las Piedras, Malvín Norte, Unión, Villa Española, Paysandú y Rocha.

  • 4 dormitorios: Colón, Paysandú y Salto.

Dónde consultar cada vivienda

Cada inmueble publicado por la Agencia Nacional de Vivienda cuenta con una ficha individual en la que se detallan su dirección, cantidad de dormitorios, características, precio, requisitos y forma de postulación.

La disponibilidad de las viviendas puede variar a medida que avanza el proceso de adjudicación, por lo que la ANV recomienda consultar periódicamente el listado actualizado antes de iniciar una postulación.

La ANV también mantiene beneficios para créditos hipotecarios con tasas de hasta 0%

Además de los llamados para acceder a viviendas, la Agencia Nacional de Vivienda mantiene vigente el Plan UR, un régimen de beneficios para titulares de créditos hipotecarios en Unidades Reajustables (UR) que contempla la extinción de la deuda o la reducción de la tasa de interés al 0% o al 2,5%, según el caso.

El plan está dirigido a créditos hipotecarios destinados a vivienda propia, con un monto original de hasta US$ 80.000, asumidos antes del 1° de enero de 2009.

Entre los requisitos generales figuran que el crédito permanezca vigente y que el titular sea una persona física.

Quienes resulten comprendidos en el plan pueden encontrarse con cuatro situaciones: extinción del crédito, reducción de la tasa de interés al 0% o al 2,5%, crédito en análisis o no aplicación del beneficio, según las características del préstamo.

La tasa de interés del 0% está prevista para créditos asumidos antes del 31 de diciembre de 1993, mientras que la tasa del 2,5% corresponde a préstamos asumidos entre el 1° de enero de 1994 y el 31 de diciembre de 2008.

Para acceder a la rebaja de la tasa es necesario solicitar el beneficio ante la ANV, presentarse todos los titulares del crédito —o un representante con carta poder certificada— y acreditar que se está al día con los tributos departamentales y el Impuesto de Primaria.

La ANV dispone además de una herramienta en línea para que los titulares consulten si su crédito está comprendido dentro de los beneficios previstos por el Plan UR.

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