Sorpresa en la práctica de la selección uruguaya antes de jugar con Cabo Verde por el Mundial 2026: Ugarte y Núñez entrenaron con los suplentes y De la Cruz en el once

La selección uruguaya realizó su penúltimo entrenamiento abierto en Playa del Carmen antes del partido ante Cabo Verde por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026 , con varias sorpresas en el grupo que presentó Marcelo Bielsa .

A diferencia de los últimos días, en los que distintas fuentes indicaron que el entrenador había dividido los entrenamientos entre los que habían tenido más minutos y los que habían tenido poca o ninguna participación ante Arabia Saudita , esta vez se pudo ver a algunos de los titulares del debut mundialista en la práctica abierta , por lo que todo parece indicar que Bielsa encontró a su equipo y hoy volvió a mostrar a los suplentes.

La principal novedad es la presencia de Manuel Ugarte en este último grupo. El volante se perfilaba como titular por segundo partido consecutivo, pero el entrenador eligió a Nicolás de la Cruz para entrenar con el grupo de los titulares.

También entrenó ante la prensa Darwin Núñez , que saldría en lugar de Agustín Canobbio , como sucedió en el entretiempo del partido ante Arabia. Su salida del once era un rumor, pero este movimiento en el entrenamiento parece confirmar la variante.

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El ingreso de Canobbio también llevaría a que Federico Valverde salga del costado derecho y pase al medio, y que Federico Viñas juegue de único punta en un 4-3-3, como se vio en los segundos 45 minutos del lunes.

Por último, otro de los jugadores que practicó con los suplentes fue Matías Viña. Distintas fuentes confirmaron a Referí este jueves que Juan Manuel Sanabria será el lateral izquierdo titular el domingo, y el jugador del Real Salt Lake también está con los titulares.

En la lista de los que no práctica ante las cámaras está José María Giménez, por lo que son diez los futbolistas que entrenaron son: Manuel Ugarte, Facundo Pellistri, Joaquín Piquerez, Santiago Bueno, Emiliano Martínez, Brian Rodríguez, Rodrigo Aguirre, Matías Viña, Darwin Núñez, Rodrigo Zalazar. Ronald Araujo y Giorgian de Arrascaeta siguen en recuperación y no estarán disponibles.

En otro costado de la cancha practicaron los arqueros Sergio Rochet y Santiago Mele, por lo que Fernando Muslera se perfila otra vez como el golero titular.

Con esta información, el probable de Uruguay estaría conformado por: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Juan Manuel Sanabria; Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Nicolás de la Cruz; Agustín Canobbio, Maximiliano Araújo y Federico Viñas.