La insólita noticia "fake" que dieron varios medios de India sobre Maximiliano Araújo y que desde su entorno desmintieron rotundamente

El extremo de la selección uruguaya, Maximiliano Araújo , fue noticia en India tras su gol en el debut de la celeste en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, pero desde su entorno señalaron que la información que se daba era incorrecta.

En portales de ese país de 1.476 millones de habitantes se indicó que el jugador tenía ascendencia india .

“¿Sabías que un goleador de la Copa Mundial de la FIFA tiene raíces en Goa?”, informó la cuenta Indian Football Daily, que le dedicó un posteo en su cuenta de Instagram que tuvo más de 10.000 likes.

El artículo señala: “Maximiliano Araújo, de Uruguay, tiene ascendencia en Loutolim, Goa, y por parte paterna sus raíces se remontan a la India . Ahora, ha hecho historia al convertirse en el primer jugador de origen indio en marcar en el escenario más importante del fútbol mundial: la Copa Mundial de la FIFA”.

La aclaración que hizo la pareja de Maximiliano Araújo a raíz de un gesto en su festejo en el gol de Uruguay ante Arabia Saudita

La historia de Maximiliano Araújo, autor del primer gol de Uruguay en el Mundial 2026: la humildad de su infancia, la ayuda de Wanderers y un gesto que conmovió a Fabián Coito y al Maestro Tabárez

La información falsa que dieron en India sobre Maxi Araújo

“Desde los campos de Uruguay hasta un lugar en la historia de la Copa Mundial, la trayectoria de Araújo nos recuerda que las raíces indias se pueden encontrar en los rincones más inesperados del fútbol mundial”, agregaron.

La historia también fue replicada en portales como Indian Express y Money Control.

“Es fake”

Pero desde el entorno del futbolista tomaron con risas la información y negaron que fuera así.

“Es fake”, comentó en Instagram la pareja de Araújo, Leiza Gómez, quien agregó emojis de sonrisas a la publicación de Indian Football Daily.

Además, desde el grupo empresarial que representa al jugador también señalaron a Referí que lo publicado en India era falso y muy gracioso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por What The Football (@indianfootballdaily)

Debut con gol de Maxi Araújo

Con los brazos al cielo y un grito furioso Maxi Araújo celebró su primer gol en un Mundial y desactivó la tormenta que cernía sobre Uruguay, en un estreno que se saldó con empate con sabor a poco ante Arabia Saudita el pasado lunes.

Maximiliano Araújo Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP

En su primer partido en una Copa del Mundo, Araújo aprovechó quizás la única pelota suelta en el área de los saudíes en el partido para arremeter sin piedad y anotar al minuto 80 el empate 1-1.

El atacante Federico Viñas, uno de los más certeros en Uruguay, provocó la jugada del gol con un cabezazo que rechazó el arquero saudí, Al Owaiss. El portero sólo sucumbió ante la zurda de Araújo, en un duelo en el que neutralizó una decena de llegadas de gol de la Celeste.

"Lo buscamos hasta el final y no pudimos ganar", lamentó Araújo minutos después de culminar el duelo que marca un nuevo hito en su carrera y que hace honor a la gran temporada del polifuncional jugador, que abarca toda la banda izquierda.

Araújo anotó y dejó el campo, sustituido por Brian Rodríguez, y ni siquiera cumplir el sueño de un debut con gol en el Mundial aplacó la impotencia que generó a los uruguayos irse con un punto, tras jugar un primer tiempo para el olvido y avasallar en el complemento a un equipo de menor categoría.

En pleno ascenso

Lateral, carrilero y extremo, Araújo ganó la confianza de Marcelo Bielsa, entrenador de Uruguay, desde que debutó con el Loco ante Nicaragua en 2023. A partir de ahí subió escalones hasta ser una pieza fija de cara al Mundial.

El festejo de Maxi Aráujo Foto: AFP

Formado en el modesto Wanderers, Araújo despejó rumbo a México donde jugó en Puebla Y Toluca antes de recalar en el Sporting Lisboa en 2024.

A sus 26 años, la Copa del Mundo lo encuentra en el mejor momento de su carrera y a un mes de terminar una temporada soñada en su equipo, con el que brilló en pasajes de la Champions League, y quedó en la mira de varios grandes de Europa.

Con sequía en el ataque, Uruguay encontró en el lateral una tabla de salvación mientras aguarda por la recuperación de un Darwin Núñez que en el debut mundialista, tras meses con escaso rodaje en el Al Hilal saudí, confirmó que está lejos de su mejor forma.

"El siguiente partido va a ser muy difícil (...) Hay que descansar, corregir lo que no se hizo bien", adelantó Araújo, lejos de la euforia que todo goleador mundialista merece.

Uruguay enfrentará el 21 de junio a un sorprendente Cabo Verde que empató con la poderosa España.

En la definición del Grupo H el 26 de junio, la celeste definirá en Guadalajara su suerte en Norteamérica 2026 enfrentando a la Roja.