El récord histórico que Fernando Muslera le batirá a Edinson Cavani con la selección uruguaya en los mundiales

Luego de convertirse en el único jugador uruguayo en cinco mundiales y sumar un partido más en sus más de 100 presencias con la celeste, el arquero Fernando Muslera se prepara batir un nuevo récord en el próximo partido ante Cabo Verde, en el que se espera que vuelva a ser titular en el equipo de Marcelo Bielsa.

De jugar el encuentro, el golero se convertirá en el futbolista uruguayo con más partidos en la historia de los mundiales , superando a Edinson Cavani .

Ambos tienen hasta el momento 17 partidos por la Copa del Mundo, pero Muslera puede llegar a 18 el domingo y seguir sumando en caso de tener más partidos en el certamen de Estados Unidos, México y Canadá, al que a Uruguay le queda también el tercer juego de la fase de grupos ante España.

Los 17 partidos de Cavani se repartieron de la siguiente forma: 6 en Sudáfrica 2010, 4 en Brasil 2014, 4 en Rusia 2018 y los 3 de Qatar 2022.

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Muslera, por su parte, tiene 7 en 2010, 4 en 2014, 5 en 2018, 0 en 2022 y ya lleva uno en 2026.

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Además, el golero llegó a 135 partidos con la selección uruguaya y quedó a uno de Edinson Cavani, quien por el momento está en el podio que lidera Diego Godín, el que jugó más encuentros con la celeste, con 161 partidos y Luis Suárez con 143, en segundo lugar.

Muslera es desde hace muchos años el golero con más partidos en la selección uruguaya, superando los 78 que tenía Rodolfo Rodríguez, a quien igualó en el 2-2 ante Brasil en Recife en marzo de 2016 por Eliminatorias.

Rodolfo Rodríguez, Venancio Ramos, Fernando Álvez (semi tapado), Hugo De León, Daniel Martínez, Ernesto Vargas, Ariel Krasouski y Julio César Morales en el momento de recibir la Copa de Oro en el Mundialito de 1980-1981

Entre otras marcas, como informó Referí luego de su debut ante Arabia Saudita, el actual golero de Estudiantes de La Plata ya es el jugador uruguayo con más minutos en mundiales, con 1.470, superando a Godín (1.367) y Cavani (1.351).

Y también el jugador de mayor edad en jugar un partido por Uruguay en mundiales. Lo hizo en el estreno con 39 años, edad con la que ningún uruguayo había disputado antes un Mundial, y al otro día, el 16 de junio, cumplió los 40. Hasta ahora, el jugador más veterano en jugar había sido Diego Godín en Qatar 2022 con 36 años, 9 meses y 4 días, marca con la que superó a Obdulio Varela en Suiza 1954: 36 años, 8 meses y 27 días.

El ranking de uruguayos con más partidos en Mundiales hasta el momento

Además de Muslera, el otro jugador que puede sumar partidos en los mundiales es José María Giménez, capitán del equipo, quien no estuvo en el debut ante Arabia Saudita y que tiene 10 partidos.

José María Giménez Foto: Dante Fernández/AFP

Rodrigo Bentancur, titular en el debut, llegó a 9 presencias en mundiales y puede unirse al club de los que tienen 10 o más partidos.

Rodrigo Bentancur visitó a la selección uruguaya en Londres y aquí se lo puede ver con Fernando Muslera FOTO: @Uruguay

La clasificación de jugadores de Uruguay con más partidos en los mundiales es la siguiente:

1) Fernando Muslera – 17 partidos

2) Edinson Cavani – 17

3) Diego Godin – 16

4) Luis Suárez – 16

El homenaje de la selección a Godín, Suárez, Cavani, Muslera y Cáceres AUF

5) Ladislao Mazurkiewicz – 13

6) Martin Cáceres – 12

7) Egidio Arévalo Ríos – 11

8) Julio César Cortés – 11

9) Diego Forlán – 10

10) José María Giménez – 10

11) Maximiliano Pereira – 10

12) Pedro Rocha – 10

13) Luis Ubina – 10