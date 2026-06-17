Fabián Carini en Quedó Picando: el análisis del debut de Uruguay en el Mundial 2026 y del gol que recibió la celeste, y su opinión sobre Muslera y Rochet

Fabián Carini , exgolero de la selección uruguaya y mundialista en Corea y Japón 2002, analizó el debut celeste en el Mundial 2026 en Quedó Picando , en el streaming de El Observador, donde dio su calificada opinión sobre el estreno del equipo de Marcelo Bielsa.

“Como todo mundial, uno está expectante, y sobre todo de Uruguay, de ver cómo pudo arrancar, ya sabemos cómo arrancó, sabemos que el primer partido siempre es difícil, siempre es complicado, hay mucha cosa que juega para nosotros”, señaló.

“Arabia hizo un gran partido, me da la sensación que el primer tiempo nos controló, independientemente de que Uruguay tuvo la pelota, tuvo alguna situación, tal vez no fue tan intenso, tan agresivo”.

Sobre Federico Valverde y su posición, dijo que en el comienzo no lo vio “cómodo” parado como puntero derecho.

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“No influía. Realmente no me gusta cuando juega por ese lado. Yo lo quiero en el medio del campo. Es un jugador de área a área, es un jugador que tiene desdoble, tiene llegada, tiene gol, contagia, pero contagia desde el medio. No desde la punta”, opinó.

Federico Valverde Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP

“A mí, realmente, me gusta en el medio”, dijo sobre el puesto de Valverde. “Obviamente, si vos estás en el Real Madrid y tenés los jugadores que tiene Real Madrid acá, para que los podamos poner por afuera. Uruguay tiene muy buenos mediocampistas, pero me da la sensación que Valverde, en el puesto que quieras, pero en el medio. De 8 o de 5”, agregó.

Para Carini, en el segundo tiempo apareció el equipo de Bielsa que él quería ver. “Me da la sensación que fue el equipo, al menos, que yo siempre pensé que Uruguay iba a ser así”, dijo

“Por lo que yo más preocupado estaba no era tanto la táctica, el juego, sí las situaciones de gol, porque los equipos de Bielsa generalmente tienen situaciones de gol y eso lo habíamos perdido. Y en el segundo tiempo me da la sensación que eso se logró. Los cambios, los jugadores que entraron lo hicieron muy bien, entraron con mucha dinámica, con muchas ganas, tratando de presionarlo. Es cierto que Arabia se cansó en el segundo tiempo, eso es una realidad, pero independientemente de eso, las situaciones que no podíamos tener las creamos en el segundo tiempo”, comentó.

La jugada del gol y la reacción de Muslera

Carini también analizó la jugada del gol de Arabia Saudita y la reacción de Fernando Muslera al dar rebote.

“Creo que hay muchas cosas. Primero, la marcación en el corner, que es mano a mano, entonces ya ahí se pierde el cabezazo. Obviamente que para el arquero es una situación difícil porque, obviamente, vos estás esperando el centro porque es un derecho. Fernando estaba abierto esperando el centro”, comentó.

“Después, cuando se posiciona en el arco, era una distancia aceptable como para poder hacer lo que hizo. Obviamente que el rebote fue hacia el medio. Lo ideal en esa situación es tratar de embolsar, obviamente rebotar hacia el costado”, agregó.

Fernando Muslera Foto: Chandan Khanna/AFP

“Yo siempre me pongo en primera persona. Yo creo que si ese gol me lo hacían a mí, yo me iba recaliente. Seguramente Fernando estará recaliente por esa situación. Independientemente de eso, que puede ser un error, es el conjunto”, señaló Carini.

El exgolero dijo no saber si la pelota lo sorprendió a Muslera. “No sé. A ver, habría que estar ahí. Es cierto que las pelotas están más rápidas, es cierto que la cancha está mojada. Eso ya lo sabemos. Las situaciones, hay que ver... cómo llegó posicionado esa pelota, si llegó posicionado bien con los dos pies en punta de pie, si justo quedó con el tobillo medio puesto en el pasto. Son situaciones que como arquero uno los puede decir, pero después, viste, está la resolución de todos. Me da la sensación que Fernando, nuestro arquero leyenda, junto a Mazurkiewicz, así que me da la sensación que hay que esperar, hay que estar tranquilos”, dijo.

La opinión de Carini sobre Muslera y Rochet

Carini también habló sobre el puesto de arquero en la selección uruguaya, donde Fernando Muslera se quedó con la titularidad ante Sergio Rochet.

“No debe ser sencillo para Sergio, por el simple hecho que jugó toda la Eliminatoria, siempre fue el arquero de Bielsa, y a Muslera lo agarra en un buen momento en Estudiantes, con continuidad, y seguramente eso volcó balanza para que Bielsa ponga a Fernando”, comentó.

Además, señaló cuál de los dos considera mejor: “Si me preguntás cuál de los dos me gusta más, te voy a decir Fernando. Me da la sensación de que es más completo, no hay grandes diferencias pero es un aquero más completo”.

Para Carini, la experiencia “también juega” en un Mundial.

Sobre las diferencias entre Muslera y Rochet, señaló que “hay matices, apenas, desde el juego con el pie, posicionamiento en el arco, experiencia, sobre todo en selección y en mundiales”.