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Mundial 2026: Marcelo Bielsa no paró su once para el partido ante Cabo Verde en el nuevo entrenamiento de la selección uruguaya, pero Sanabria se mete en el equipo

Juan Manuel Sanabria fue candidato a meterse en el once contra Arabia Saudita en el debut por el Mundial 2026, y completó una buena actuación en el segundo tiempo de ese partido

19 de junio de 2026 0:56 hs
El Observador | Joaquín Pisa en Miami

Por  Joaquín Pisa en Miami

Juan Manuel Sanabria en un entrenamiento de la selección uruguaya

Juan Manuel Sanabria en un entrenamiento de la selección uruguaya

Foto: AUF

Este jueves por la tarde la selección uruguaya entrenó a puertas cerradas en el hotel Fairmont Mayakoba de Playa del Carmen, donde concentrará durante toda su estadía en el Mundial 2026, y todo apunta a que Juan Manuel Sanabria se meterá en el equipo titular para el partido del próximo domingo ante Cabo Verde en Miami.

Fuentes confirmaron a Referí que este jueves Marcelo Bielsa no paró a un once ni definió a su equipo en los trabajos realizados en el Mayakoba, que no tuvieron los 15 minutos abiertos a la prensa ya que la FIFA permite que una práctica por semana sea a puertas cerradas.

Sin embargo, distintas fuentes ratificaron a este medio que Juan Manuel Sanabria estará en el equipo titular para el encuentro ante Cabo Verde, sustituyendo en el lateral izquierdo a Matías Viña.

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Su presencia no es una sorpresa: la semana pasada el jugador fue candidato a meterse en el equipo titular del debut ante Arabia, pero finalmente el técnico argentino se decantó por Viña. A eso se suma que el lateral del Real Salt Lake de la MLS tuvo un buen ingreso en los segundos 45 minutos del lunes, también reemplazando al jugador de River Plate.

El martes y miércoles, además, entrenó con los titulares, aunque distintas fuentes aclaran que Bielsa no dividió los grupos entre titulares y suplentes como la semana pasada, sino que esta vez repartió a los que contaron con más minutos y a los que tuvieron menos tiempo en cancha o ninguno ante los árabes.

El otro de los jugadores que arrancó como suplente y estos últimos días entrenó junto a los titulares fue Agustín Canobbio, que también jugó 45 minutos ante Arabia en sustitución de Darwin Núñez. Su presencia desde el arranque no está confirmada.

Con esta información, el probable de Uruguay para el domingo estaría conformado de la siguiente manera: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Juan Manuel Sanabria; Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde; Maximiliano Araújo, Federico Viñas, Darwin Nuñez/ Agustín Canobbio.

La presencia o no de Darwin Núñez podría trastocar también el planteo del entrenador argentino, que ante Arabia comenzó el partido con un 4-4-2 con el nueve del Al Hilal y Viñas arriba, pero en la segunda mitad volvió a su 4-3-3 característico cambiando a Darwin por Canobbio, que entró de extremo derecho, con Valverde pasando al medio y Viñas de único punta.

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