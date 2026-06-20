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Ecuador vs Curazao EN VIVO por el Mundial 2026: el equipo de Beccacece intenta pero no puede romper el cero

Seguí EN VIVO el partido entre Ecuador y Curazao, por la segunda fecha del grupo E del Mundial 2026, en el Arrowhead Stadium de Kansas

20 de junio 2026 - 22:05hs
Ecuador
EFE

EN VIVO

Ecuador se mide ante Curazao, en el marco de la segunda fecha del grupo E del Mundial 2026 en el Arrowhead Stadium de Kansas, con el objetivo de obtener un triunfo fundamental luego de perder en el debut ante Costa de Marfil. El partido comenzará a las 21:00 horas.

Seguí las estadísticas y el partido en vivo:

Ecuador vs Curazao en vivo

La tabla de posiciones del grupo E del Mundial 2026

Comienza la cobertura de Referí

Aquí empieza la cobertura del partido entre Ecuador y Curazao por el Mundial 2026.

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