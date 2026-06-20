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Alemania vs Costa de Marfil EN VIVO por el Mundial 2026: ambos equipos buscan los 16avos de final

Seguí EN VIVO el duelo entre Alemania y Costa de Marfil por la segunda fecha del grupo E del Mundial 2026

20 de junio 2026 - 16:52hs
Alemania
EFE
Kai Havertz de Alemania festeja el séptimo gol, el segundo suyo ante Curazao por el Mundial 2026

Kai Havertz de Alemania festeja el séptimo gol, el segundo suyo ante Curazao por el Mundial 2026

FOTO: AFP

EN VIVO

Alemania y Costa de Marfil se miden por la segunda fecha del grupo E del Mundial 2026, en el estadio BMO Field de Toronto, en donde ambos equipos buscan ganar para asegurarse los 16avos de final del torneo, ya que los dos equipos ganaron en sus respectivos debuts. El encuentro comenzará a las 17:00 horas.

Seguí las estadísticas y el partido en vivo:

Alemania vs Costa de Marfil en vivo

Las posiciones del grupo E del Mundial 2026

Comienza la cobertura de Referí

Aquí comienza la cobertura del encuentro entre Alemania y Costa de Marfil por el Mundial 2026

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