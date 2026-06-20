Alemania y Costa de Marfil se miden por la segunda fecha del grupo E del Mundial 2026, en el estadio BMO Field de Toronto, en donde ambos equipos buscan ganar para asegurarse los 16avos de final del torneo, ya que los dos equipos ganaron en sus respectivos debuts. El encuentro comenzará a las 17:00 horas.
Alemania vs Costa de Marfil EN VIVO por el Mundial 2026: ambos equipos buscan los 16avos de final
Seguí EN VIVO el duelo entre Alemania y Costa de Marfil por la segunda fecha del grupo E del Mundial 2026