Tras su empate contra Japón, Países Bajos mostró sus garras en el NRG Stadium de Houston al golear 5-1 a Suecia, que llegaba como líder del grupo F del Mundial 2026 luego de vapulear 5-1 a Túnez.
Países Bajos 5-1 Suecia por el Mundial 2026: aplastante triunfo de la Naranja Mecánica que dio un paso clave rumbo a los 16avos
En Houston, Países Bajos aplastó a Suecia que llegaba dulce tras golear a Túnez: dobletes de Brian Brobbey Cody Gakpo más uno de Crysencio Summerville le dieron el contundente triunfo a la Naranja Mecánica