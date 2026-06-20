Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Mundial 2026 / GRUPO F

Países Bajos 5-1 Suecia por el Mundial 2026: aplastante triunfo de la Naranja Mecánica que dio un paso clave rumbo a los 16avos

En Houston, Países Bajos aplastó a Suecia que llegaba dulce tras golear a Túnez: dobletes de Brian Brobbey Cody Gakpo más uno de Crysencio Summerville le dieron el contundente triunfo a la Naranja Mecánica

20 de junio 2026 - 16:00hs
Cody Gakpo

Cody Gakpo

Foto: Ronaldo Schemdit/AFP
&nbsp;Tijjani Reijnders y Yasin Ayari

 Tijjani Reijnders y Yasin Ayari

Foto: Ronaldo Schemidt/AFP
Anthony Elanga

Anthony Elanga

Foto: Paul Ellis/AFP
Brian Brobbey

Brian Brobbey

Foto: Paul Ellis/AFP
Suecia vs Holanda

Suecia vs Holanda

Foto: Ronaldo Schemidt /AFP

EN VIVO

Tras su empate contra Japón, Países Bajos mostró sus garras en el NRG Stadium de Houston al golear 5-1 a Suecia, que llegaba como líder del grupo F del Mundial 2026 luego de vapulear 5-1 a Túnez.

Un rápido doblete de Brian Brobbey encaminó el triunfo neerlandés.

En el segundo tiempo, Cody Gakpo metió otro doblete.

Suecia solo mejoró cuando entró, demasiado tarde, Anthony Elanga, quien descontó.

Sobre el final, Crysencio Summerville marcó su segundo tanto en el torneo, luego de anotar en el debut ante Japón que a la hora 1.00 de este domingo se medirá con Túnez para buscar el primer lugar de la serie.

Las estadísticas del partido

Minuto 88: gol de Crysencio Summerville

Minuto 58: descuenta Elanga para Suecia

Pase profundo y Anthony Elanga descuenta para Suecia.

Minuto 53: doblete de Cody Gakpo

Gakpo llega a cinco goles en mundiales con lo que amenaza el récord histórico de Johnny Rep, autor de siete goles entre Alemania 1974 y Argentina 1978.

Minuto 47: gol de Cody Gakpo

Nueva asistencia de Dumfries y gol de Cody Gakpo.

Minuto 15: doblete de Brian Brobbey

Asistencia de Denzel Dumfries y doblete para Brobbey. Notable arranque de la Naranja Mecánica.

Minuto 5: gol de Brian Brobbey

Gran recepción en pivoteo y descarga de Brian Brobbey, asistencia de Cody Gakpo y gol del delantero centro de Sunderland.

Delantero centro de 24 años, 1,81 metros de estatura, ascendencia ghanesa, 7 goles en 31 partidos en su primera temporada de Premier League tras llegar desde Ajax a cambio de € 20 millones.

Las más leídas

Aguada 71-80 Peñarol por las finales de la Liga Uruguaya de Básquetbol: el aurinegro ganó y quedó a un partido del título

Bombazo en pleno Mundial 2026: el exrival de Luis Suárez en Real Madrid que será nuevo compañero suyo en Inter Miami

Flavio Perchman confirmó el primer refuerzo importante que tendrá Nacional y dijo que otro está "en un 80%"

La historia de Giovanni, el uruguayo que lleva 32 años en Estados Unidos y es socio del restaurante que reúne a los uruguayos en Miami en el Mundial 2026

Temas

Mundial 2026 Países Bajos Suecia

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos