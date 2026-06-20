Países Bajos 5-1 Suecia por el Mundial 2026: aplastante triunfo de la Naranja Mecánica que dio un paso clave rumbo a los 16avos

Minuto 5: gol de Brian Brobbey

Gran recepción en pivoteo y descarga de Brian Brobbey, asistencia de Cody Gakpo y gol del delantero centro de Sunderland.

Delantero centro de 24 años, 1,81 metros de estatura, ascendencia ghanesa, 7 goles en 31 partidos en su primera temporada de Premier League tras llegar desde Ajax a cambio de € 20 millones.