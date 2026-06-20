Mientras espera por ir este domingo a ver a Uruguay vs Cabo Verde por el Mundial 2026, Luis Suárez se fue unos días de vacaciones con toda su familia; mirá las fotos

Mientras el Mundial 2026 acapara la atención del planeta futbolero, Luis Suárez decidió poner una breve pausa en su rutina diaria y regalarse unos días de desconexión absoluta. El legendario delantero charrúa aprovechó el receso de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos para armar las valijas y disfrutar de unas merecidas vacaciones familiares junto a su esposa, Sofía Balbi, y sus tres hijos: Delfina, Benjamín y Lautaro, mientras espera por ir nuevamente a ver a la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, esta vez, ante Cabo Verde, este domingo a la hora 19.

Lejos de las presiones de las canchas, El Pistolero se mostró recargando energías en un entorno íntimo y relajado, priorizando el tiempo de calidad con los suyos antes de volver al ruedo en el exigente calendario estadounidense.

A pesar de estar disfrutando de este descanso, el corazón del máximo goleador histórico de la selección uruguaya con 69 goles, sigue estando pintado de celeste.

Luis Suárez y su familia están listos para ponerse la camiseta de hinchas este domingo 21 de junio, día en que se trasladarán al imponente Hard Rock Stadium de Miami para presenciar el trascendental encuentro entre Uruguay y Cabo Verde por la segunda fecha del Grupo H.

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Bombazo en pleno Mundial 2026: el exrival de Luis Suárez en Real Madrid que será nuevo compañero suyo en Inter Miami

Tras el empate inicial ante Arabia Saudita, el atacante de Inter Miami -quien estuvo esa noche en un palco- sabe lo importante que es el apoyo de la gente, y junto a Sofía, Delfina, Benjamín y Lautaro, se ubicará en el mismo lugar para empujar con su aliento a los dirigidos por Marcelo Bielsa en busca de una victoria clave para la clasificación.

El regreso a Miami: nuevos socios y viejos conocidos

Una vez que culmine el encuentro de la selección uruguaya y finalicen sus días de relax que ahora fue en los partes temáticos de Orlando, Luis Suárez deberá enfocarse en su retorno a Inter Miami, donde las expectativas están más altas que nunca debido a las novedades del mercado de pases.

Las garzas de Florida acaban de romper el tablero internacional al asegurar el fichaje estrella de Carlos Henrique Casemiro.

Para el uruguayo, el regreso a los entrenamientos significará una dinámica fascinante: el mediocampista brasileño, quien durante varios años fue uno de sus rivales más duros y físicos en los clásicos de España entre Barcelona y el Real Madrid, ahora cruzará de vereda para convertirse en su principal protector en la cancha. Con este blindaje defensivo, la franquicia rosa se prepara para el tramo definitivo del campeonato.

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