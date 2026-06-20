"Le hubieses dicho de todo en guaraní": la reacción de Gustavo Alfaro a la roja de Miguel Almirón de Paraguay por taparse la boca en el Mundial 2026

El futbolista paraguayo Miguel Almirón fue el primer incauto del Mundial 2026 al olvidar la nueva regla FIFA que prohíbe a los jugadores taparse la boca para hablar con sus rivales.

El hecho ocurrió en el primer tiempo del partido que Paraguay le ganó en la madrugada de este sábado a Turquía por 1-0, por la segunda fecha del grupo D, en el Arena de la Bahía de San Francisco.

Sobre el final de ese período, se produjo un entredicho entre varios jugadores en un partido marcado por la aspereza con la que se jugó.

Dentro del tumulto, Almirón se cruzó con el defensor Mert Muldur y se tapó la boca para decirle algo.

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El jugador inmediatamente acusó al paraguayo contra el árbitro Iván Barton, de El Salvador, que en tiempo real no advirtió la incidencia.

Sin embargo, esas protestas alertaron al VAR que en el acto llamó a Barton a revisar la incidencia.

Tras mirarla en el monitor, Barton expulsó con roja directa a Almirón quien se transformó en el primer futbolista de la historia en ser expulsado por la llamada Ley Prestianni que se empezó a aplicar en el Mundial 2026.

Esta regla impide a los jugadores taparse la boca presumiendo que estos están escondiendo insultos contra sus rivales. El hecho debe darse en una confrontación verbal entre dos futbolistas rivales.

En febrero de este año, el defensor argentino Gianluca Prestianni se tapó la boca para decirle algo al delantero brasileño de Real Madrid, Vinicius Jr, en un partido de UEFA Champions League.

El hecho generó un escándalo de alcance mundial porque Vinicius acusó al argentino de proferirle insultos racistas.

Sin embargo, al tener la boca tapada no hubo forma de probarlo y la realidad se quedó en la cancha entre los dos jugadores.

En la conferencia de prensa posterior al partido, el entrenador argentino de Paraguay, Gustavo Alfaro, dijo que Almirón le había pedido perdón a todos los jugadores y él le reprochó el hecho diciéndole: "Le hubieses dicho de todo en guaraní, ¿quién te va a entender? Es como si me dijeran algo en turco a mí".

"LE HUBIESES DICHO DE TODO EN GUARANÍ. QUÉ TE VA A ENTENDER?"



Gustavo Alfaro ya tiene la táctica para evitar expulsiones en Paraguay por taparse la boca #DSPORTSNoticiasLite pic.twitter.com/1svHp6o2DE — DSPORTS (@DSports) June 20, 2026

Mirá en esta nota todas las reglas nuevas que se están aplicando a partir de que empezó el Mundial 2026.