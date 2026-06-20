La selección uruguaya realizó su último entrenamiento antes de viajar a Miami para jugar con Cabo Verde en el Mundial 2026, con una duda en el medio: Ugarte o De la Cruz

La selección uruguaya realizó su último entrenamiento abierto con los suplentes en el hotel Fairmont Mayakoba de Playa del Carmen antes de viajar a Miami para el encuentro ante Cabo Verde por el Mundial 2026 , con las principales novedades de la ausencia de Manuel Ugarte y la presencia de José María Giménez .

Manuel Ugarte fue la principal sorpresa en el entrenamiento de los suplentes de este viernes. En su lugar pasó al grupo de los titulares Nicolás de la Cruz , que se perfilaba como titular para el domingo.

Sin embargo, este sábado por la mañana ni Ugarte ni De la Cruz estuvieron en el entrenamiento abierto a la prensa con los suplentes . Marcelo Bielsa probará a ambos en la práctica de los titulares, en lo que es la única duda para el domingo.

Por otra parte, Josema Giménez había entrenado este viernes en el grupo de los titulares , junto a otros once jugadores, algo que puso en duda el equipo que podría parar el entrenador Marcelo Bielsa para el partido del domingo.

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Sin embargo, este sábado por la mañana el zaguero apareció en el entrenamiento de los suplentes, abierto por 15 minutos para la prensa, por lo que estará en el banco ante Cabo Verde.

Junto con él estarán Matías Viña y Darwin Núñez, dos titulares ante Arabia Saudita que no arrancarán el domingo y que desde ayer entrenan con los suplentes. En su lugar ingresarán Juan Manuel Sanabria y Agustín Canobbio.

La presencia de Sanabria era un hecho desde el jueves, mientras que lo de Canobbio fue un rumor que terminó de confirmarse ayer al no aparecer en la práctica de los suplentes.

Con la ausencia de Ugarte en el entrenamiento de los suplentes, este es el probable de Uruguay: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Juan Manuel Sanabria; Manuel Ugarte/Nicolás de la Cruz, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde; Agustín Canobbio, Maximiliano Araújo y Federico Viñas.

Los suplentes que entrenaron hoy y este domingo estarán en el banco a disposición de Bielsa serán: José María Giménez, Facundo Pellistri, Joaquín Piquerez, Santiago Bueno, Emiliano Martínez, Brian Rodríguez, Rodrigo Aguirre, Matías Viña, Darwin Núñez, Rodrigo Zalazar.

Ronald Araujo y Giorgian de Arrascaeta siguen en recuperación y no estarán disponibles.