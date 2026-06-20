Los cinco aplausos y los cinco abucheos en los primeros 10 días del Mundial 2026

El Mundial 2026 afronta su décimo día, tiempo suficiente para haber expuesto aciertos y errores de un torneo que, por primera vez, se disputa en tres países y con 48 selecciones.

Son los aplausos y los abucheos que merece la Copa del Mundo norteamericana cuando ha recorrido el primer cuarto de su trayectoria.

Con un promedio de 65.000 espectadores por partido, el Mundial 2026 se encamina a batir de largo el récord que permanece vigente desde 1994, desde la Copa del Mundo de Estados Unidos (3.587.538 espectadores). Todo ello sin incidentes graves y con un ambiente festivo entre las aficiones.

México y Estados Unidos ya se han clasificado a dieciseisavos de final, Canadá va en camino. Los anfitriones han respondido sobre el campo al apoyo de las gradas y el Mundial se ve favorecido. La ilusión por el torneo se mantiene en los tres países.

El club argentino que viene por un delantero de Peñarol que Diego Aguirre quiere mantener en el plantel

Bombazo en pleno Mundial 2026: el exrival de Luis Suárez en Real Madrid que será nuevo compañero suyo en Inter Miami

3.- Los modestos alzan la voz

Cabo Verde y Congo fueron capaces de empatar a España y Portugal. Las selecciones más modestas reclamaron protagonismo, contestaron sobre el campo a los que habían criticado la ampliación a 48 equipos del torneo.

4.- Vozinha, el personaje de la primera fase

Su portentosa actuación frente a España (siete atajadas), su debut con 40 años en un Mundial y sus lágrimas a la conclusión del partido han convertido al guardameta caboverdiano en el personaje entrañable de la primera fase. Se llama Josimar José Évora Dias, pero casi nadie sabe su nombre, para todos es Vozinha (Abuelita) un homenaje que engrandece más su figura.

5.- Lio Messi

No ha necesitado más que un partido para acabar con cualquier tipo de debate. A punto de cumplir 39 años, Lio Messi sigue acaparando récords (más participaciones, más minutos, más goles, más victorias). Su triplete contra Argelia puso el mundo a sus pies.

Abucheos

1.- Los precios

A los desorbitados precios "dinámicos" de las entradas, inflados en el mercado secundario, con una reventa que es legal en Estados Unidos, se une la subida de tarifas en comida y bebida dentro de los estadios. Una botella de agua pequeña supera los US$ 8 en Dallas y una quesadilla cuesta US$ 26.

2.- Persisten los problemas con visados

A la selección iraní sólo se le permite viajar el día anterior al partido y regresar a su base en Tijuana (México) tras jugar, lo que ha provocado la queja oficial del Team Melli.

El costamarfileño Elye Wahi no logró la visa hasta el último momento, porque Canadá requirió informaciones complementarias sobre su situación legal, al ser sospechoso de estar implicado en un caso de apuestas deportivas amañadas en Francia, y el ghanés Thomas Partey, que esta temporada ha jugado en Villarreal, no pudo viajar a Toronto, al no concederle las autoridades canadienses el pasaporte por los procesos judiciales a los que se enfrenta en el Reino Unido, acusado de violación y agresión sexual.

3.- Aumentan los mensajes de odio en las redes

En los ocho primeros días de competición, la FIFA ya detectó y eliminó 530.000 mensajes de odio en las redes. El Servicio de Protección de Redes Sociales de la FIFA (SMPS) ha analizado más de 5 millones de mensajes y ha detectado que, según la evolución que se está dando, habrá cinco veces más insultos y publicaciones injuriosas que en Qatar 2022.

4.- Pausas de hidratación convertidas en tiempos muertos y pausas publicitarias

Es la primera gran polémica del Mundial 2026, la instauración de una pausa obligatoria de 180 segundos en el minuto 22 de cada tiempo. Establecida por la FIFA ante las altas temperaturas que se esperaban, se ha convertido, en la práctica, en un tiempo muerto que los entrenadores aprovechan para dar consejos a sus jugadores.

Y para los espectadores en 3 minutos de anuncios, una interrupción en el momento culminante de cada tiempo. La sensación de que se disputan cuatro cuartos, al estilo del básquetbol, ha encendido el debate, entre jugadores, entrenadores y críticos.

5.- Expulsiones y primera lesión grave

En 32 partidos de la primera fase ya se han superado de largo las expulsiones (7) que hubo en los 64 de Qatar 2022 (4), con dos especialmente significativas; la del catarí Assim Modibo, por una entrada que envió al canadiense Ismail Kone al hospital con la tibia rota, y la del paraguayo Miguel Almirón, por taparse la boca al hablar con un rival.

A Almirón se le aplicó, por primera vez en la historia, la denominada "Ley Prestianni" novedosa en el Mundial 2026, con la que se trata de evitar conflictos como el que se produjo cuando el jugador argentino del Benfica se tapó la boca con la camiseta, para supuestamente proferir un insulto racista contra el madridista Vinícius Jr., en la Champions League.

EFE