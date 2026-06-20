La conferencia de Marcelo Bielsa antes del partido contra Cabo Verde por el Mundial 2026: cómo atacará el bloque bajo y su crítica a las pausas de hidratación

El entrenador de la selección uruguaya , Marcelo Bielsa, habló en conferencia de prensa este sábado por la tarde en Miami , un día antes del partido ante Cabo Verde por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026 . El técnico argentino volvió a reconocer que el equipo debió ganar ante Arabia Saudita, habló de cómo atacar un bloque bajo que se espera presente el equipo africano y criticó las pausas de hidratación que se realizan en esta copa.

En primer lugar, Bielsa se rehusó a brindar "frases hechas" para justificar el empate ante Arabia. "Cualquier argumento, hay tanta frase hecha , tantos lugares comunes, que sirven para justificar situaciones como sucedió con el partido con Arabia. Le podría decir el estrés del debut, situaciones de esa naturaleza , y no le agregaría nada novedoso al análisis ", detalló.

Ante una pregunta de una periodista de Guatemala, el técnico marcó que ante Arabia "se tuvo mucho la pelota, que es cierto" , y respecto a que "se crearon pocas ocasiones" , marcó que "es cierto en el primer tiempo, y que es rotundamente equivocado en el segundo ".

Sorpresa en la práctica de la selección uruguaya antes de jugar con Cabo Verde por el Mundial 2026: Ugarte y Núñez entrenaron con los suplentes y De la Cruz en el once

"A Darwin Núñez no le llegó la pelota": el mundialista Eduardo Acevedo pasó por Quedó Picando, analizó a la selección uruguaya y opinó del equipo para el partido ante Cabo Verde

"Si analizo el rendimiento del primer tiempo la calidad es una, si analizo el segundo tiempo el crecimiento en lo colectivo y lo individual, es otro. Nosotros hacia mucho tiempo que no creábamos tantas situaciones de gol ", declaró.

En un momento, el entrenador fue consultado sobre la estrategia para atacar un bloque bajo, y contestó: "Posesión ágil, con movilidad, con buenas posesiones, es una receta que aplica a la reducción de espacios". "El bloque bajo y la espesura del juego están interactuadas y relacionadas. Cuando los espacios a las espaldas son amplios es mucho más fácil, cuando son más cortos es mucho más difícil", expresó ante otra consulta.

Al técnico también le preguntaron si ya tenía confirmado el equipo de Uruguay, y contestó que él cree que "los entrenadores deberíamos dar la formación", pero luego de que lo hizo una vez en el Athletic Bilbao y lo criticaron por dar "una ventaja", no lo hace más. "Para no mentir, los jugadores ya lo saben", sentenció.

La principal duda es entre Manuel Ugarte y Nicolás de la Cruz en el medio. "Uno juega de contención, otro juega de volante mixto, volante ofensivo. Las características de cada uno responden a la pregunta. Manuel es un jugador que recupera mucho, ágil, moderno para interpretar el puesto, no es lento ni pesado, y De la Cruz es un jugador dinámico, que puede prescindir de la gambeta para generar juego ofensivo", expresó al ser consultado por ambos jugadores.

En el medio también estará Federico Valverde, y a Bielsa le preguntaron si ubicarlo por derecha en el primer tiempo ante Arabia le quitó posibilidades. El DT expresó que el volante del Real Madrid tuvo "dos o tres partidos consecutivos" en ese puesto en un gran nivel, entre ellos el que terminó con un triplete ante el Manchester City.

"Un jugador como él cuanto más en contacto esté con la pelota, teniendo en cuenta el tipo de interacción que pueda realizar, más influye. Es un jugador que mejora la jugada cuando es habilitado, y el costado derecho le quitó una cantidad de recepciones. Hay veces que uno dice tocó pocas pelotas, pero en ese partido con el City tocó cuatro y ganó el partido", reconoció.

La crítica de Marcelo Bielsa a las pausas de hidratación

Bielsa también fue consultado sobre si ha visto otros partidos del Mundial 2026, y aprovechó la ocasión para criticar duramente a las pausas de hidratación del torneo.

"Hay muchísimos goles, que no fue con ese objetivo, pero que según la opinión generalizada jugar cuatro tiempos en lugar de dos altera la concepción que culturalmente se había construido para interpretar el fútbol. La cantidad de goles bienvenida, este cambio en la cultura no le agrega nada y le quita mucho", puntualizó el entrenador argentino.

"Cuando se dividió en cuatro no se pensó en el efecto que puede tener sobre lo que hizo que el fútbol sea un deporte que enamora, sino que se pensó en otro tipo de repercusiones. Antes el fútbol tenía otras características, ahora tiene otras, la gente del fútbol se enamora por sus características", agregó Bielsa, que valoró que hubo cambios positivos como el VAR, que "no hizo más que mejorar" el fútbol.

El elogio a la concentración de la selección uruguaya y al público celeste en Miami

El entrenador también elogió al hotel Fairmont Mayakoba de Playa del Carmen, lugar que la selección eligió para concentrar durante el Mundial: "No podíamos imaginar un lugar mejor, no solo por las instalaciones sino por la disponibilidad que tienen todos los que allí trabajan que son muchos, y los que conducen que son muy generosos".

Además, también marcó que "la presencia de uruguayos ayer contra Arabia fue asombrosa, fue muy generosa con el equipo".

La fórmula para competir en un Mundial

Al entrenador le preguntaron sobre qué necesita un equipo para poder competir en una Copa del Mundo, y mencionó tres aspectos, aunque aclaró que "debe haber muchos más".

En primer lugar, marcó que se deben tener los jugadores con las condiciones necesarias. Luego, expresó que "hay una venia que cada uno la atribuye a diferentes factores que es determinadas cosas que puedan suceder sin que cambien mucho de una manera o de otra jueguen a favor", algo que "tiene mucho peso".

Por último, sostuvo que un equipo candidato debe tener "pocas lesiones", para que "los hábitos que se generan de la continuidad de los exponentes se consolide".