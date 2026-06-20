Desembarcó en Uruguay la app argentina que da premios por caminar y ya suma más de 20.000 usuarios: así funciona

En mayo de este año tres jóvenes argentinos lanzaron Pasito, una aplicación que recompensa a los usuarios por caminar y que, en menos de un mes, superó en la vecina orilla los 300.000 usuarios y los 600 comercios adheridos. Ese rápido crecimiento y su viralización no tardaron en cruzar fronteras y entre los miles de usuarios que comenzaron a ver Pasito en sus redes sociales estuvo Valentina Bronzieri, una argentina radicada en Uruguay. La joven, que es economista y trabaja en el área de tecnología, identificó una oportunidad para replicar el modelo en el mercado local y decidió contactarse con los fundadores.

Así, tras reunirse con Santiago Schamberger, Lisandro Schamberger y Renata Poletti, y validar que había comercios interesados en sumarse, este pasado 17 de junio se lanzó la aplicación en Uruguay.

Según explicó Bronzieri a Café y Negocios la aplicación, que es gratis para usuarios y locales, se basa en un sistema de recompensas, donde por cada 1.000 pasos caminados, el usuario obtiene un punto. Luego, esos puntos pueden canjearse por distintos premios o descuentos en los comercios adheridos. Como referencia, indicó que un café suele costar alrededor de 25 puntos. Además, l a aplicación permite fijar objetivos diarios de actividad física y envía notificaciones para incentivar a los usuarios a cumplirlos.

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Para esto, Pasito se sincroniza con la app de salud del teléfono para contabilizar los pasos realizados.

“La aplicación lo que busca es que la gente salga a caminar, que descubra locales, la ciudad”, sostuvo la argentina.

Por otro lado, detalló la responsable de la aplicación en Uruguay, los comercios encuentran en la solución una herramienta para ganar visibilidad y atraer potenciales clientes.

Esto se logra por la frecuencia de uso de la aplicación, ya que para que los pasos se acrediten correctamente, los usuarios deben ingresar a la plataforma todos los días.

Además, a esto se suma la posibilidad de medir el desempeño de las promociones realizadas dentro de la plataforma, a través de un panel de control donde cada establecimiento puede monitorear la cantidad de canjes realizados y las compras adicionales.

En cuanto al modelo de monetización detrás de la app, Bronzieri explicó que este empezará a correr una vez que la plataforma alcance una mayor consolidación en el mercado. Entre las principales fuentes de ingresos se encontrarán los espacios de publicidad dentro de la aplicación y el desarrollo de desafíos patrocinados por marcas. Además, la startup trabaja en el desarrollo de Pasito Empresas, una versión corporativa de la plataforma que permitiría a las compañías implementar una versión personalizada de la aplicación para sus colaboradores, con desafíos internos y competencias entre equipos o áreas y sistemas de incentivos.

Las primeras cifras en Uruguay, en qué zonas está disponible y qué se puede canjear

En las primeras 24 horas tras su lanzamiento la aplicación alcanzó las 23.000 descargas, posicionándose en el segundo puesto de las apps mas descargadas en Uruguay, con un público que se ubica mayoritariamente entre los 25 y los 34 años

Además, ya cuenta con 50 comercios activos, entre los que figuran cafeterías, bares, restaurantes, gimnasios, centros de yoga, pilates, clases de tenis y heladerías.

Si bien la presencia de locales está más concentrada en Montevideo, Pasito ya cuenta con comercios adheridos en Durazno, Tacuarembó, Canelones y Maldonado y la idea de la emprendedora es que la propuesta se siga expandiendo para llegar a todo el país. A su vez, trabajan en que los puntos generados en Argentina y Uruguay se puedan usar en ambos países.