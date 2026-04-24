"Figuritas": la app uruguaya que llegó a 2 millones de usuarios en 2022 vuelve a tener popularidad en 2026

Figuritas App , desarrollada por el uruguayo Matías Jurfest , alcanzó los 2 millones de descargas durante el Mundial 2022 y vuelve a escalar posiciones con el inicio del álbum del Mundial 2026. Hoy está creciendo a un ritmo vertiginoso y apunta a repetir el podio que ya consiguió hace cuatro años en varios países de la región.

La app funciona para iOS y Android y reemplaza lo que antes era un papelito con tachones o una planilla de Excel. El usuario marca las figuritas que tiene y las repetidas, filtra por las que le faltan y puede compartir esos listados —juntos o separados— por redes sociales o en PDF. Todo desde el celular.

La funcionalidad central es el QR de cada colección . Cuando otro usuario con la aplicación escanea ese código, la app cruza automáticamente faltantes con repetidas entre ambos coleccionistas y devuelve una lista concreta de qué figuritas pueden intercambiar.

El Álbum del Mundial 2026 está por llegar: cómo será, cuánto costará llenarlo y el "reconocimiento" que tuvo Uruguay por su fanatismo

Jurfest contó el caso de un usuario que cerró un cambio de 108 figuritas a través de la app. "En vez de tener que ir a un lugar a ver si otra persona tenía repetidas, se mandaron los QRs, hicieron match y enseguida la app le dijo: pueden cambiar esta y esta", explicó el desarrollador.

La app incluye una pantalla de estadísticas con cuántas figuritas tiene el usuario, cuántas le faltan, cuántas repetidas, el porcentaje completado y cuántas brillantes. También ofrece una gráfica diaria de cuántas figuritas fue agregando el coleccionista y un pentágono de habilidades estilo PlayStation que mide el perfil del coleccionador.

También ofrece widgets para la pantalla principal del celular, que muestran al lado de las apps del día a día cuántas figuritas faltan, cuántas hay repetidas y qué sección está más completa.

De "dos tardes" de código a 40 álbumes

Figuritas App arrancó en 2018, hace dos mundiales. Jurfest la pensó volviendo del trabajo —en ese momento trabajaba en una empresa que hacía apps para iPhone— y la desarrolló en dos tardes solo para iOS. La subió a la App Store "sin pretensiones de nada", como un hobby para él y sus amigos.

A los pocos días empezó a ver 500 descargas por día, después 1.000. "Un amigo de Panamá me avisa que estaba en una reunión y que estaba hablando de eso. Y ahí dije, bueno, acá hay algo", recordó. En el Mundial 2018 llegó a 60.000 descargas. Tras el torneo, cuando la cantidad de usuarios bajó —algo esperado—, convirtió la app en una plataforma para múltiples álbumes: Copa Libertadores, Champions League, Copa América, Eurocopa y también colecciones no deportivas como Mario Bros, Superman y Spiderman, que sumó a pedido de los usuarios.

Para el Mundial de 2022, Jurfest rehizo la app de cero en Flutter, una tecnología que permite desarrollar la misma aplicación para iOS y Android en simultáneo. "Mi objetivo en ese momento era un millón de descargas y llegó a dos millones", contó. El crecimiento fue completamente orgánico: sin publicidad ni marketing pago. Muchos influencers la publicaron por decisión propia, no porque el desarrollador los contactara.

La aplicación llegó a tener 250 mil usuarios en un solo día durante el Mundial 2022 y hoy acumula 70.000 reseñas con un promedio de 4,9 sobre 5. Llegó al primer puesto de la App Store en Uruguay, Argentina, Colombia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Costa Rica y Panamá. En México, Chile y Perú estuvo en el top 10.

Álbumes a pedido: desde la Copa América hasta escuelas de Sevilla

Jurfest recibe pedidos constantes de usuarios para incorporar nuevos álbumes. Muchos son populares —como la Copa América—, pero otros son llamativamente regionales. Dos maestras, una de Sevilla y otra de Alicante, le escribieron para pedirle que sumara álbumes de su escuela para los alumnos. "Algo raro que no esperaba, que ocurrió así de gracioso, anecdótico", dijo.

En 2022 también pasó otra cosa: una persona desarrolló una web externa que permitía inyectar la información que sacaba de la aplicación para facilitar aún más el intercambio de figuritas.

Hoy Figuritas App tiene más de 40 álbumes disponibles, que incluyen mundiales desde 2010.